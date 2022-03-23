人民网北京3月23日电 （记者王连香）日前，湖北省召开区域发展交通“硬联通”专题会，明确围绕“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，年内开工改造139条“断头路”、瓶颈路。湖北省交通运输厅将交通“硬联通”项目列为年度工程建设的重中之重，优先纳入年度计划，优先给予资金支持。

“断头路”，两地近在咫尺，因“最后一公里”不通而无法联通；瓶颈路，狭窄或破损的路段宛若瓶颈，车流阻塞、难以通行是常态。在此次湖北省开工改扩建的139条“断头路”、瓶颈路中，包括17条高速公路、24条普通国道、39条普通省道、45条农村公路、14条城市道路。

部分“断头路”、瓶颈路因用地困难或无用地指标而无法建设，其中28个普通省道和农村公路项目无法启动，27个高速公路、普通国道项目推进受阻。其次，58个项目因地方配套资金缺乏难以推进。另外，部分项目还存在环评困难、推进机制不全等难题，需要各方携手合力化解、共同推进。

湖北省交通运输厅相关负责人介绍，武汉城市圈的34个“断头路”、瓶颈路项目已全部纳入“十四五”交通规划，将按区域最高政策标准予以支持。湖北交通将成立工作专班，细化区域发展交通“硬联通”三年行动方案，制定项目清单，全程监管、挂图作战；加强协调，在月通报、季调度的同时，开展专项督查调研，相关部门开辟“绿色通道”，对项目遇到的困难坚持特事特办；建立奖惩激励机制，推动各地力争上游、比先赶超。

在具体推进中，湖北交通将采取“一路一策”方式，逐一破解要素制约难题，按照“能开则开、能早则早”的要求加速推进交通项目“硬联通”，尚未开工的路段力争年内全部开工，3年内消除全部“断头路”、瓶颈路。

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