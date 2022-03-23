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民航局：立即开展为期2周的行业安全大检查

2022年03月23日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，“3·21”东航MU5735航空器飞行事故发生后，民航局全力以赴开展相关工作，并于3月22日下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期2周的行业安全大检查，旨在进一步强化底线思维，加强民用航空领域安全隐患排查，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。

民航局相关负责人表示，此次大检查的范围包括各地区空管局、各运输（通用）航空公司、各服务保障公司、各机场公司、各飞行训练机构。检查工作重点将围绕安全思想认识、专业队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实等“六查”开展。

“安全大检查工作将严格遵守疫情防控要求，以各单位自查和局方督查相结合，全覆盖、无死角与突出重点相结合的方式进行。”该负责人表示，行业各企事业单位要严格落实主体责任，率先开展全面自查。民航各地区管理局要践行“六个起来”，深入开展行业安全大检查，采用“四不两直”、明查暗访及远程监管相结合的方式，排查隐患，一追到底、整改到位。民航局将继续做好重点安全督导和抽查工作，确保安全大检查取得实效。

(责编：张文婷、吕骞)

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