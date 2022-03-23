原标题：交通银行：创新宣教方式 筑牢反诈防线 多措并举保障金融消费者权益

为维护金融消费者的合法权益，提升消费者风险防范意识和自我保护意识，交通银行重点聚焦“一老一小”、农民工等特殊群体，线上线下相结合向公众普及金融知识，多措并举保障金融消费者权益。

升级适老服务 助力解决“数字鸿沟”

交通银行上海番禺路支行地处新华路街道，老年客户占比达70%以上。番禺路支行以暖黄色为主色调，设置了敬老服务专区、无障碍洗手间和随处可见的助老扶手等，“为老服务一键通”的接入让叫车出行、政策咨询等服务在交行网点实现“一键开启”。同时，员工积极融入社区老年大学课堂，帮助老人学习拍摄短视频、体验数字人民币。现在，番禺路支行已经成为周边老人爱打卡的热门网点。

交行上海市分行以4家“交银养老服务示范网点”为标杆、40家敬老服务网点为体系、132家网点适老服务为标配，构建了多层次老年客群服务机制，为老年群体提供触手可及的便捷金融服务。依托“交银e办事”对接上海市“一网通办”项目，更将政务服务延伸至群众“家门口”，让金融服务成为服务民生、金融利民的温暖一环。

创新宣教方式 讲好大学生“必修课”

“五年了，不能网购，外卖订不了，微信支付宝用不了，只能用现金，转1块钱都得上银行排队。” 这是短视频《大学生倒卖银行卡，毁掉自己的一生》的主人公小肖的后悔感言。近日，在大连多所大学，大学生可以通过手机或周边交行网点的电子屏看到多部针对校园群体的金融知识普及情景短视频，这些生动的短视频是由交通银行大连分行为创新“3.15”金融知识宣传模式精心制作，旨在向大学生宣传“校园贷”“套路贷”的危害，强化对网络借贷风险的理解和认识，引导大学生增强个人信息安全意识，珍惜个人征信纪录。

扩大金融知识普及 提升新市民金融素养

近日，交通银行江苏南京城中支行前往南京地铁6号线某项目部，针对农民工群体开展“金融消费者权益日”宣传教育活动。由支行组成的金融宣传服务分队为现场50余名农民工进行金融知识宣传，通过讲解银行账户与个人信息保护、金融诈骗的类型和常见的受骗案例等，引导农民工群体要争做理性投资者；通过讲解金融消费者的权利以及维权的渠道、方式等知识，告知农民工群体要切实维护自身合法权益。“没想到在项目现场还能学到金融知识，享受金融服务，你们太贴心了。”一位工友说道。交通银行搭建金融知识宣传阵地，开展金融服务到身旁活动，为老人、农民工等群体送上解渴的“金融之水”。

练就慧眼识骗局 守牢消费者“钱袋子”

“您开立四张银行卡都是用于学校的退费吗？”交行江西九江八里湖支行客户服务经理意识到这笔业务不正常，在同事协助下及时排查，发现客户为重点涉诈人员，交行员工在拖延客户的同时，反诈中心的警员已经到达。“主管，请帮我联系反诈中心。”九江东门支行网点营运人员向同事发送信息。在接待客户办理查询业务时，发现该账户为异常账户，有700笔左右的异常交易流水，近期有多家公安局进行过司法查询和内部支付。在网点金融服务工作中，面临繁杂业务需求和形形色色的客户，交通银行员工练就了一双双“火眼金睛”，及时发现账户、客户、交易的可疑之处，多次在现场与不法分子“斗智斗勇”，协助公安机关办理案件。

交通银行将始终践行“以人民为中心”的发展理念，提升服务品质，优化服务水平，以高度的责任心和使命感做好消费者权益保护工作，让广大金融消费者享受更加公平、安全的金融服务。

(责编：董童、李源)