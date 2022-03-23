财政部：前2个月全国发行地方政府债券12060亿元
2022年03月23日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京3月23日电 （记者王震）财政部23日发布数据显示，今年前2个月，全国发行地方政府债券12060亿元，其中，发行一般债券2341亿元、专项债券9719亿元。
具体来看，2022年2月，全国发行新增债券4939亿元，其中一般债券1008亿元、专项债券3931亿元；全国发行再融资债券132亿元，其中一般债券109亿元、专项债券23亿元。1-2月，全国发行新增债券10776亿元，其中一般债券2001亿元、专项债券8775亿元；全国发行再融资债券1284亿元，其中一般债券340亿元、专项债券944亿元。1-2月，地方政府债券平均发行利率3.10%，其中一般债券2.89%，专项债券3.14%。
截至2月末，全国地方政府债务余额316364亿元。其中，一般债务139809亿元，专项债务176555亿元；政府债券314742亿元，非政府债券形式存量政府债务1622亿元。
(责编：王震、吕骞)
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