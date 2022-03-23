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平安银行《2021年可持续发展报告》：绿色信贷余额691.35亿元 同比增长204.6%

2022年03月23日10:37 | 来源：证券日报网
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原标题：平安银行发布《2021年可持续发展报告》：绿色信贷余额691.35亿元 同比增长204.6%

　　 近日，平安银行发布《2021年可持续发展报告》。报告显示，平安银行坚守服务实体经济、服务国计民生的初心使命，聚焦产业结构转型升级、国家对外开放、民营企业发展等重点领域，提供全方位的综合金融服务。依托“科技引领”战略，该行持续深化金融科技布局，创设了LAMBDA实验室，探索尖端技术在金融场景的应用。

　　 据披露，2021年，“谷神星·平安银行数字口袋号”运载火箭成功发射，标志着其“星云物联网平台”取得的新突破。截至2021年末，该行星云物联网平台已累计接入设备超过1100万台，在智慧制造、智慧车联、智慧农业、智慧能源、智慧基建、智慧物流等6大主流行业的20多个场景完成产品及服务落地，支持融资超过3000亿元。2021年末，平安银行制造业中长期贷款较上年末增长29.2%。

　　 另报告显示，截至2021年末，平安银行两增两控小微企业贷款余额达3821.59亿元，同比增长35.71%，服务小微企业客户84.26万户。作为深圳市民政局指定的深圳智慧养老颐年卡发行单位，平安银行不断创新颐年卡应用场景，为中老年市民带来更加便捷温馨的服务体验。截至2021年末，协助深圳市民政局发行深圳智慧养老颐年卡77.90万张，其中深圳户籍老人覆盖率达91.54%。

　　 此外，平安银行还积极拓展绿色债券、绿色投资等领域，全年共承销绿色债券52亿元；平安理财于2022年1月发布“中债-平安理财ESG优选绿色债券指数”。截至2021年末，该行及平安理财绿色金融业务余额1137.27亿元，同比增长199.6%；绿色信贷余额691.35亿元，同比增长204.6%。

　　 在风控反诈领域，全年通过SAFE智能风控反欺诈管理体系堵截各类诈骗涉案金额26.09亿元，有力地守护了金融消费者的资金安全。（李冰）

(责编：曹淼、李源)

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