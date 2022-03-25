车柯蒙 焦磊

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》。电子证照将如何助力深化“放管服”改革、优化营商环境，又将如何安全、有效地落地应用？人民网推出“聚焦电子证照应用发展”系列报道，探讨电子证照行业发展现状及未来前景。

在上海市的武康路，售卖冰淇淋小店的平板显示屏上，除了商家的产品推荐之外，还滚动着企业的电子营业执照和食品经营许可电子证书。商铺显示屏上的变化，正成为洞察电子证照应用领域持续扩容的一扇窗口。

近年来，随着移动通讯、5G技术和便携式应用终端的日渐普及，电子证照正愈发深入地参与到人们的生活、工作中。推进电子证照应用，也成为各地优化政务服务，实现政务服务减环节、减材料、减时限、减费用的重要支撑。

记者梳理发现，2016年，国务院印发了《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，对加快推进“互联网+政务服务”工作作出总体部署。2018年11月，电子证照六项国家标准正式发布，对电子证照应用的总体技术框架、统一的证照分类规则和证照基础信息进行了规定。

政策支持下，我国各地也积极开展电子证照落地试点行动。2018年5月，广东发布集成民生服务微信小程序“粤省事”，上线政务服务事项142项；2019年11月，湖北推出“电子证照卡包”应用服务；2020年9月，沪苏浙皖三省一市人民政府办公厅联合印发《长三角地区电子证照互认应用合作共识》；2021年11月，贵阳发放第一张全国通用从业资格证电子证照……

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，提出要扩大电子证照应用领域。

业内分析认为，电子证照产业链涉及主体众多，包括身份认证识别核心技术厂商、公安等部门身份证数字化管理平台建设厂商及其他辅助技术厂商等。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对人民网记者表示，电子证照的相关产业极具发展前景。同时，电子证照总体上是一种资源的集约化，随着实体证照逐步向电子证照过渡，传统证照、IC芯片的厂商或将面临着转型压力。对于数据安全、信息安全、人工智能指纹、脸部识别等技术公司而言，则迎来全新的行业机遇。

重庆工商大学副校长、长江上游经济研究中心常务副主任李敬在接受人民网记者采访时表示，加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，对于相关企业而言，一是要在技术上做准备，加快推进大数据、云计算、人工智能等新技术应用，不断提升电子证照应用智能化水平；二是要在应用场景上做文章，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用；三是要在“全国互通互认”上找商机，在电子印章、电子证明、电子发票、电子合同等方面提供良好服务。

“对于核心赛道企业而言，有拓展更大市场空间的良好机遇。但同业竞争也很大，核心赛道企业要在拓展更大市场空间上下好先手棋，挖掘好平台效应和规模效应。”李敬说。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，电子证照的关键核心技术是区块链和电子认证技术，区块链技术主要是验证、存储、生成和更新数据、并保证数据传输和访问安全，电子认证技术是为数据的真实性和可靠性提供证明活动。产业链上相关市场主体应尽早布局，专注沉淀研发技术、打磨产品、扩展生态系统、为电子证照应用场景扩容提供技术解决方案。

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(责编：张文婷、高雷)