人民网北京3月30日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，推动中小企业人才结构优化，促进高校毕业生就业，工业和信息化部、教育部决定联合举办2022年“全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动”（以下简称“百日招聘活动”）。本次百日招聘活动分为两个阶段，第一阶段为2022年4月至5月，第二阶段为2022年10月至11月。

据了解，百日招聘活动将搭建对接平台。各级中小企业主管部门组织中小企业面向高校毕业生招聘，高校毕业生就业主管部门组织应届高校毕业生求职应聘；中国中小企业信息网、国家24365大学生就业服务平台做好活动组织工作并设立网上百日招聘活动专区；工业和信息化部人才交流中心、中国中小企业发展促进中心开展“专精特新”中小企业硕博巡回招聘、直播带岗等活动；智联招聘、前程无忧、猎聘网、国聘网、实习僧网设立百日招聘活动专栏，并为“专精特新”中小企业设置独立版块，面向中小企业和高校毕业生发放优惠服务包。相关单位和招聘平台共同做好中小企业招聘信息和高校毕业生求职信息发布对接工作。

同时创新对接方式。各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门可根据当地实际情况，结合疫情防控要求，创新开展线上对接、入校招聘、入企体验、直播带岗、特色专场等活动，提高高校毕业生与中小企业对接成功率。各地中小企业主管部门结合本地区院校分布、高校毕业生生源及就业意向等情况，推荐优质中小企业特别是本地区“专精特新”中小企业与高校毕业生对接。

还将开展实习培训，各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门要加强协调，通过就业指导、岗前培训、进企实习等形式增进双向了解，使学生更快适应企业岗位需求，提高学生就业率，改善企业用工难问题。各地中小企业主管部门要积极组织有吸纳毕业生实习意愿和条件的企业发布实习岗位信息；各地高校毕业生就业工作部门要加强毕业生实习期管理，确保实习工作有序开展。

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(责编：申佳平、高雷)