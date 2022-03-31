本报北京3月30日电 （记者谷业凯）记者30日从国家知识产权局获悉：近年来，我国知识产权人才队伍快速壮大，规模已达69万人。国家经济职称系列增设知识产权专业，全国50多所高校建立了知识产权学院，为知识产权事业发展提供了有力人才支撑。国家知识产权局有关负责人表示，“十四五”时期，将持续扩大知识产权人才队伍规模、优化层次和结构，实现2025年全国知识产权人才超100万人的目标。

国家知识产权局人事司一级巡视员丰兆龙介绍，2021年，国家知识产权局制定印发《知识产权人才“十四五”规划》，提出构建“4+1”知识产权人才体系，重点推进知识产权保护、运用、公共服务、国际化4支重点人才队伍和审查注册1支基础人才队伍的建设，使知识产权人才链覆盖知识产权工作全链条；提出加快推进设置知识产权专业学位、推动知识产权职称制度改革、在重点区域建设高水平知识产权人才高地等，满足知识产权强国建设对高层次人才的需要。

据介绍，2015年，国家新版职业大典新增知识产权专业人才类别，标志着知识产权相关职业身份在国家层面得到正式确立；2019年6月，人力资源和社会保障部印发《关于深化经济专业人员职称制度改革的指导意见》，明确提出“在发展势头良好、评价需求旺盛的知识产权等领域，增设新的专业”；2020年，知识产权专业正式纳入经济专业技术资格考试科目。“知识产权人才队伍向更加职业化、专业化方向发展。预计到‘十四五’末，全国中级以上（含中级）知识产权师数量将达到2万人。”丰兆龙说。

在知识产权教育方面，自2015年起，国家知识产权局联合教育部共同开展全国中小学知识产权教育试点示范工作，累计评定165所国家级试点示范学校，培训万余名专兼职教师，支持编写了《全国中小学知识产权教育指南》等教材。截至目前，全国有超1400所学校近200万中小学生接受了知识产权教育。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 04 版）

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