本报北京3月30日电 （余建斌、奉青玲）北京时间2022年3月30日10时29分，我国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭，成功将天平二号A、B、C卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。据了解，天平二号A、B、C卫星主要提供大气空间环境测量和轨道预报模型修正等服务。

据介绍，此次任务是长征系列运载火箭的第413次飞行，也是长十一火箭2022年发射首战告捷。截至目前，长十一火箭共完成10次陆地发射和2次海上发射任务，创造了12连胜的佳绩。

中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院长十一火箭总体设计师高云逸介绍，本发火箭具有新技术状态、新发射模式和新生产能力等多个特点。新技术状态方面，本发火箭进行了多项技术改进，提高了火箭的测试覆盖性和可维护性，发射操作更为简捷。火箭不同轨道、不同发射场的箭上状态更加统一，产品化水平更高。通过更大规模的组批生产，能够快速响应客户发射需求，最快可将合同履约时间缩短到6个月。同时，此次任务是长十一火箭新发射模式首次在酒泉卫星发射中心亮相，体现了新发射模式集成度高、灵活性强、操作性好的优势。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 04 版）

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