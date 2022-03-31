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人民银行印发《意见》

切实加大“三农”领域金融支持

2022年03月31日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月30日电　（记者吴秋余）为深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议重要精神和中央一号文件部署要求，人民银行近日印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），指导金融系统优化资源配置，精准发力、靠前发力，切实加大“三农”领域金融支持，接续全面推进乡村振兴，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。

　　《意见》指出，各银行业金融机构要围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链，主动对接融资需求，强化粮食安全金融保障。规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品，支持油茶规模化种植和低产林改造。加强种源等农业关键核心技术攻关金融支持，提升种业育繁推产业链融资便利度。创新设施农业和农机装备金融服务模式，稳妥发展融资租赁业务，支持农机装备研发企业发行信用类债券。

　　《意见》强调，要围绕农产品加工、乡村休闲旅游等产业发展特点，完善融资、结算等金融服务，丰富新型农业经营主体和小农户专属金融产品，支持发行乡村振兴票据，推动农村一二三产业融合发展。深化信息协同和金融科技赋能，支持县域商业发展、市场主体培育和农村流通网络建设。做好农民就地就近就业创业金融服务，拓宽农业农村绿色发展融资渠道。强化对农业农村基础设施建设、人居环境改造等重点领域的中长期信贷投入。增强金融机构网点综合化服务能力，加强与民生系统互联互通，推进县域基本公共服务与金融服务融合发展。

　　《意见》要求，要强化货币政策工具支持，进一步优化存款准备金政策框架，继续加强支农支小再贷款、再贴现管理。改进金融机构内部资源配置，稳妥推进农村信用社改革。深入推进农村信用体系建设，继续推进储蓄国债下乡，持续提升农村支付服务水平，加强农村金融知识宣传教育和金融消费权益保护，改善农村基础金融服务。继续加大对国家乡村振兴重点帮扶县等脱贫地区的政策倾斜，保持脱贫地区信贷投放力度不减。认真落实定点帮扶政治责任，把定点帮扶“责任田”打造成金融支持乡村振兴“示范田”。

　　人民银行表示，下一步将会同相关部门，加强政策宣传和经验总结，强化统计监测与考核评估，督促指导银行业金融机构认真抓好《意见》贯彻落实工作，切实提升金融服务乡村振兴质效，助力全面推进乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月31日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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