本报海口3月30日电 （记者赵鹏、曹文轩）3月30日，由中国海油投资建设的我国首个智能深海油气保障仓储中心在海南省中国海油海南码头全面投用，标志着我国深海油气资源勘探开发供应链保障体系基础设施建设已基本完成，深海油气资源开发和南海万亿大气区建设的后勤保障基础得到进一步强化。

“此次建成的大型立体智能仓库占地面积近7000平方米，规模为行业内最大，技术先进程度也达到业界领先水平。”中海油海南分公司采办共享中心总经理赵峰表示，智能仓库由AGV（自动导引运输车）恒温库区、器材立体库区、管材立体库区及悬臂恒温库区四部分组成，在存储标准、规划设计、设备选型及应用开发等方面实现了多项行业首创，可为海洋油气勘探开发提供全方位的物资仓储和配送支持。

“通过深度应用信息化设备和数字化技术，我们全面掌握物资的存储状态，可以实现分区、分层精细化管理，并对接下来的物流需求展开分析和预判。”中海油海南分公司副总经理兼总工程师刘书杰介绍，此次建成的深海油气保障仓储系统运用先进技术整合库区分布和设备状况等信息，在线上进行等比例三维重建，并进行可视化展示。物资管理人员可在大屏上对仓储状况展开实时监控，并结合码头作业数据流和海上油气生产作业设施需求进行动态分析，为物资配送与采购决策提供重要数据支撑。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 10 版）

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