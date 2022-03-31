本报记者 李 刚

2021年11月26日，广东省江门银保监分局引导江门农商银行与江门市政务服务数据管理局及江门市社会保险基础管理局对接合作，探索数据要素市场化配置的数字化改革工作，推出全国首张“自然人参保缴费”公共数据资产凭证，这是广东在公共数据资产凭证化改革中的又一个尝试。

此前，在2021年10月16日，广东省启动公共数据资产凭证化改革试点，发布全国首张公共数据资产凭证，为服务实体经济发展提供了更多路径。

用电数据如何成为申请贷款的凭证

2021年10月，佛山市和禧金属制品有限公司的用电数据获颁全国首张公共数据资产凭证。公司总经理朱铁告诉记者：“凭借这张公共数据资产凭证，企业在‘粤商通’平台向银行申请‘电费贷’，贷到了300万元。”

一份用电数据如何成为申请贷款的凭证？

在“粤商通”平台上，企业可以将一定时期以来的用电数据作为申请“电费贷”的条件，银行根据用电数据对申请信贷企业进行画像、信用额度审核、贷款利率核定以及贷后风控监管。这为缓解中小企业融资难提供了一条新路径。

平台上的便利，与背后的一系列创新机制密不可分。在广东省政务服务数据管理局的指导下，广东电网公司组织电力大数据技术专业人员开展针对数据资产凭证业务流程、技术方案的研究论证，并配合数字广东网络建设有限公司、农行广东省分行、电子政务仿真实验室等有关单位，实现了数据资产凭证制证的全流程贯通。

“今后，公共数据资产凭证（企业用电数据）将成为银行信贷工作的重要决策依据之一，能在一定程度上帮我们规避贷前贷后风险，具有很大参考价值。”农行广东省分行机构业务部总经理侯松建表示。

推动数据要素市场化改革

“数据资产确权难、溯源防伪难、跨域互信难、安全管理难，其实是我们在推进数据要素市场化改革中面临的几道坎。”广东省政府副秘书长、省政务服务数据管理局局长杨鹏飞说，“在反复研究可行性及合规性的基础上，广东提出了以凭证来承载资产、声明权益、治理数据、保障合规的数据资产凭证解决方案。”

那么数据资产凭证究竟是什么？

据介绍，数据资产凭证动态记载每一份数据资产的来龙去脉，就像是保存数据资产的“数字档案袋”，可以形成不可抵赖的证据，为数据资产市场化治理奠定基础。公共数据资产凭证为每个进入数字世界的主体赋能，通过凭证来证明主体的身份、声明主体的权益、记录主体的行为，使数据资产初步具备进入市场流通的条件，并受到主管部门以及相关制度体系的监管与保护。

赛迪研究院信息化与软件产业研究所所长吴志刚认为，公共数据资产凭证是公共数据资源开发利用试点的一次创新探索，推动广东省数据要素市场化配置改革迈出新步伐。

目前，空白数据资产凭证的监制、印发职责由广东省政务服务数据管理局承担。广东在省级层面已选择信息化基础扎实、数据资源丰富的部门进行试点，并在珠海、佛山、江门等地就相关业务场景探索公共数据资产化管理，逐步从用电数据拓展到税务、气象、社保等公共数据。

加快推广公共数据资产化管理

据介绍，广东省正在探索从制度保障、技术标准等方面完善公共数据资产凭证的理论及技术体系，通过深化试点应用工作，验证公共数据资产凭证在需求大、频率高、用数难等场景下的服务能力，加快推广公共数据全面资产化管理工作。

“在推动实现全省政务信息系统和公共数据资源‘一本账’管理的同时，广东全省可共享资源目录数实现翻番，共享数据质量大幅提升，这为加快数据要素市场化配置改革打下了坚实基础。”杨鹏飞介绍，此前出台的《广东省公共数据管理办法》，对公共数据的共享开发利用作出了明确规定，为数据交易依法、安全、有序开展提供了制度保障。

“公共数据资产凭证的真正价值在于支撑流转、广泛应用。”杨鹏飞表示，广东下一步将在全省推广实施首席数据官制度，加快探索和拓展公共数据资产凭证的应用场景，推动公共数据资产登记与评估、数据经纪人、“数据海关”等创新试点，探索构建个人、法人数字空间，充分发挥数据要素资源特有优势，有效服务实体经济发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 11 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)