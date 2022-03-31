本报长沙3月30日电 （记者何勇）为缓解部分企业困难，湖南省政府办公厅日前出台《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》，提出5个方面、36项政策举措，切实缓解服务业市场主体成本压力。

服务业普惠性纾困扶持方面，提出减税降费、就业扶持、房租减免、金融支持、优化营商环境、电力支持等11条举措。餐饮、零售、旅游业针对性纾困扶持方面，提出员工定期核酸检测补贴、引导互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准、优化餐饮业保险服务、引导增加旅游企业信贷支持等13条举措。交通运输业针对性纾困扶持措施包括暂停铁路航空运输企业预缴增值税、阶段性免征公共交通运输服务增值税、对航空公司和民航机场注册发行债务融资工具建立绿色通道等9项具体举措。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 11 版）

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