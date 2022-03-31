本报北京3月30日电 （记者韩鑫）工业和信息化部30日公布1—2月互联网和相关服务业运行情况。数据显示，前2月，规模以上互联网企业完成业务收入2223亿元，同比增长5.1%，其中互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入321亿元，同比增长7.8%。

分领域运行情况来看，1—2月份，以提供包括新闻资讯、搜索、社交等信息服务为主的企业互联网业务收入同比增长1.8%。生活服务领域企业收入平稳较快增长，餐饮外卖等服务平台企业增长迅猛。1—2月份，以提供生活服务为主的平台企业业务收入同比增长8.4%，高于全行业平均增速3.3个百分点。网络销售领域企业收入稳步增长，细分领域增长态势分化。1—2月份，主要提供包括大宗商品、农副产品、综合电商等网络销售服务的企业互联网业务收入同比增长6.7%，高于全行业平均增速1.6个百分点。此外，在数据安全法等推动下，互联网安全服务需求进一步扩大，1—2月份，互联网安全服务收入同比增长35.2%。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 11 版）

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