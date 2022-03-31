本报南昌3月30日电 （记者朱磊）江西省委办公厅、省政府办公厅日前印发的《江西省推动产业链链长制深入实施工作机制》提出，每年梳理10个左右全省重点产业链现代化高级化进程中需重点突破的瓶颈制约，推动出台有针对性的政策措施。

《工作机制》提出，坚持“项目为王”做大总量，改造提升做优存量，精准招商做多增量，创新驱动做强变量。以实施“项目大会战”为牵引，高质量高效率推进项目建设。分产业链组织实施转型升级改造诊断，研究提出“一链一策”的精准改造方案。

在产业链循环畅通方面，加强“链主”企业培育，每条细分产业链遴选确定2至3户“链主”企业。加强产业集群培育，每条产业链打造2至3个重点产业集群。搭建产销对接平台，每年分行业分领域举办20场左右产供销对接活动。

《 人民日报 》（ 2022年03月31日 11 版）

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