新华社北京3月30日电（记者高敬）近期我国多地出现聚集性新冠肺炎疫情。生态环境部固体废物与化学品司司长任勇30日表示，从调度情况看，全国中高风险地区医疗废物、医疗污水处理处置情况平稳有序，处理处置能力充足。

在生态环境部当天举行的新闻发布会上，任勇介绍，2021年底全国医疗废物集中处置能力约215万吨/年，比2019年底提高了39%。此外，具备医疗废物应急处置能力近200万吨/年。

任勇说，生态环境部定期对中高风险等级地区开展集中调度。今年年初以来实行每日调度，指导督促重点地区严格落实“两个100%”工作要求，即医疗机构及设施环境监管与服务100%全覆盖，医疗废物、医疗污水及时有效收集和处理处置100%全落实。

他表示，全国涉及中高风险地区的市（州）和直辖市中，约七成的中高风险地区医疗废物日处置负荷率在50%以下，涉疫情医疗废物做到日产日清，此外还储备了较为充足的协同应急处置能力，可随时启用。

医疗污水方面，生态环境部指导各地做好医疗污水和城镇污水处理环境监管工作，加强对定点医院污水处理设施以及接收定点医院和集中隔离场所污水的城镇污水处理厂的动态监管，对发现定点医院存在污水处理设施管理运行不规范、医院污水消毒不到位等问题，均已督促当地立即整改。目前，定点医院和城镇污水处理厂污水处理能力满足需求，运转正常。

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