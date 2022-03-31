记者杨静

随着气温的逐渐回升，在红土高原云南的田间地头，犁地、播种、插秧、施肥……一幅幅火热的春耕画卷徐徐展开。

作为粮食产销平衡区，云南确定了稳定耕地面积、增加种植面积、提升亩产的任务目标，多部门共保粮食安全，协力奏响春耕协作曲。

铺地膜、摆秧盘、撒种子……在开远市灵泉街道崩打村，农技人员正指导村民开展“水稻旱种”育种。“过去吃米都靠买，现在我们的旱地也能种出稻子了。”种植户张伟说，去年试种了1亩，效果不错，今年准备扩大到5亩。

“我们免费提供种子、育秧农资和技术指导。”灵泉街道农业综合服务中心主任荣建文介绍，今年将在平缓的旱地推广100亩“水稻旱种”。

为稳定稻谷种植面积，开辟稻谷生产新路径，云南今年计划推广50万亩杂交稻旱种，预计产量1.5亿公斤以上。为稳定全年粮食生产面积和产量，云南各地积极落实粮食生产任务。在寻甸县的田间地头，农技人员在询问种植户的需求，鼓励粮食生产。

“每天有40余名干部职工在一线为农户提供指导。”寻甸县农业农村局副局长刘应珍说，当地还实施了水稻高产创建项目，免费发放水稻种子2400公斤，为农户提供示范带动。

云南省农业农村厅负责人介绍，他们成立了由9名厅领导带队的服务指导组，对全省16个州市开展春季农业生产等重点工作蹲点服务指导，并调度春耕生产，确保粮食生产任务落到实处。

阳光照耀在元阳县的哈尼梯田上，一块块梯田波光粼粼，头戴草帽的农技人员正指导农户育秧、覆膜，发展稻鱼、稻鸭等生态种养，该模式为农户年亩产收入增加近千元。

元阳县农业农村局种植业与农药管理科负责人朱锦萍说，春节前他们就开展了春耕农资保供工作，多措降低种植成本，增加亩产收入。

近年来，云南探索通过生态种养模式增加亩产效益，还注重降低投入成本，提升农户的综合收益，做好农业社会化服务是其中的重要措施。

在勐海县勐遮镇的水田里，农机手熟练地操作着插秧机，机器驶过之处，一行行绿油油的秧苗就插好了。“省时、省力，还省钱。”52岁的种植户老伍家有10多亩水田，以前10余亩田地需要用工18人，中午还得招呼吃饭，花费在3000元左右，今年采用机器插秧只花了1000多元。

目前，云南积极发展水稻、玉米等生产托管经营模式，每亩节约成本超过200元。云南省农机研究所所长杨俊敏认为，发展农业社会化服务能够降低种植成本、提升生产效率，增加亩产收益，是保粮食和重要农产品有效供给的重要举措。

近期，农资价格上涨引发关注，农资供应关系粮食生产安全，如何实现农资保供稳价成为今年春耕“必答题”。为此，云南省供销社、云南省农资公司等发挥农资供应“主力军”作用，加大农资供应，稳定了市场需求。

云南省农资公司总经理黄春林每天都在了解农资市场行情、调度农资出入库情况。“淡季储备化肥正有序投放，每吨较市场价格低300元左右，一定程度上降低了农户的种植成本。”黄春林说，去年以来的化肥产品价格大幅波动，他们积极组织货源，加强产销衔接，保障春耕农资供应不脱销、不断档、不误农时。

在西盟佤族自治县勐梭镇，高标准农田建设如火如荼，轰鸣的挖掘机正挥舞长臂平整耕地，建成的高标准农田将发挥粮食增产作用。这是云南实施高标准农田建设的一个缩影。

为夯实高原粮仓基石，云南坚持高标准农田建设向产粮大县和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区”倾斜，并对田、土、水等进行综合治理。去年云南建设了480万亩高标准农田，粮食亩均增产50公斤至80公斤。

此外，云南省气象局积极做好春耕气象服务，及时分析近期天气对春耕春播的影响，并根据气象条件开展人工影响天气作业，努力创造适宜的春耕条件。

新华社昆明3月29日电

(责编：王震、陈键)