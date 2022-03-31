原标题：2022年全国科普工作联席会议在京召开

3月30日，2022年全国科普工作联席会议在京召开。科技部党组书记、部长王志刚主持会议并讲话，中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓出席会议并讲话，科技部党组成员、副部长李萌作科普工作报告。

会议认真学习贯彻习近平总书记关于科普工作的重要指示，贯彻落实党中央、国务院关于加强新时代科普工作的要求，审议《全国科普工作联席会议制度》《“十四五”国家科普发展规划》，通报全国人大常委会关于《中华人民共和国科学技术普及法》执法检查工作安排。中央网信办、中科院、体育总局、气象局等单位代表作了交流发言。

王志刚指出，多年来，在联席会议成员单位的共同努力下，我国科普工作在培育弘扬科学家精神、培养科技创新人才队伍、营造社会创新氛围、提升公民科学素质等方面发挥了重要作用，为实施创新驱动发展战略、推进科技自立自强提供了有效支撑。进入新时代，建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强，都对科普工作提出了更高要求，需要科普工作联席会议相关部门共同参与，分工协作，齐抓共管，共同推动科普工作全面发展。

王志刚说，要认真分析研判，准确把握新时代科普工作面临的新形势新挑战。新一轮科技革命和产业变革深入发展，需要科学普及充分推动科技与人、科技与经济、科技与社会、科技与文化的相互融合，营造科学理性文明的社会氛围，服务国家治理现代化，促进人的全面发展以及社会的文明进步。

王志刚强调，要强化统筹协作，共同推动落实新时代科普各项工作任务。科普工作需要各地各部门统筹协同，凝心聚力、分工协作，需要政府部门、宣传部门、群团组织和社会各方协同发力、各展所长、各尽其责；要大力强化全社会科普工作责任，切实强化政府部门、社会组织、学校和科研机构、企业、媒体等各方的科普工作责任，推动形成齐抓共管的良好工作局面；要推动新时代科普工作有效服务于国家重大发展战略，积极致力于服务创新驱动发展、科教兴国、人才强国、乡村振兴等国家重大战略，积极为“碳达峰碳中和”等国家战略目标贡献智慧；要着重提升科普工作应急服务能力，推动建立应急科普机制，储备和传播优质应急科普内容资源，针对社会热点和突发事件，及时做好政策解读、知识普及和舆情引导等工作；要为提升我国国际传播能力贡献科普力量，积极构建新时代国际交流与合作科普工作话语和叙事体系，讲好中国科技故事，传播好中国科技声音；要更好满足人民群众对美好生活的向往，大力培育讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围，广泛开展科普活动，推动公众理解科学，调动社会力量参会科普，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放，不断提升公众的幸福感和获得感。

据悉，全国科普工作联席会议成立于1996年，科技部为组长单位，中央宣传部、中国科协为副组长单位，旨在贯彻落实党中央、国务院关于科普工作的重大决策部署，统筹协调全国科普工作。（记者刘垠）

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