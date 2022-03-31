原标题：江西发现迄今最古老最原始真盔甲鱼类化石

真盔甲鱼家族添“新丁”！国际学术期刊《亚洲地球科学杂志》近日在线发表了我国科研人员关于真盔甲鱼的最新研究成果。他们在江西武宁发现了4.38亿年前的两个真盔甲鱼类新属种：俊卿清水鱼和刺猬安吉鱼。

“这是江西首次发现真盔甲鱼类，也是迄今最古老、最原始的真盔甲鱼类化石记录。”3月30日，论文共同第一作者、中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨告诉科技日报记者。

真盔甲鱼是一类已灭绝的“穿”着盔甲的鱼类，是东亚地区特有的一种无颌鱼类，目前仅发现于我国和越南北部，是一种非常有土著色彩的鱼类。

研究团队新发现的两个新属种化石，均出自江西武宁志留纪地层。其中，俊卿清水鱼是真盔甲鱼目曙鱼科的一个新属种。

关于俊卿清水鱼的命名，盖志琨解释说，属名清水指示了该鱼化石发现于江西志留纪下红层清水组；种名俊卿则献给中科院古脊椎所的古鱼类学家王俊卿先生，致敬他为我国古生代古鱼类研究所作出的重要贡献。

曙鱼科以曙鱼为代表，代表了真盔甲鱼目最原始的类群。这一类群还包括出自浙西北地区的煤山鱼和出自湖北武汉地区的江夏鱼。论文通讯作者、中科院古脊椎所研究员赵文金介绍，新属清水鱼与曙鱼、煤山鱼、江夏鱼三属的特征明显不同。

而刺猬安吉鱼是继浙江安吉发现网状安吉鱼之后，第二个可归入安吉鱼属的真盔甲鱼类。“种名刺猬源自其特有的头甲锯齿，粗大尖锐的锥状锯齿规则排列于头甲的侧缘及前缘，像一头布满尖刺的刺猬，让捕食者望而远之。”赵文金解释。

新的系统发育结果显示，安吉鱼是介于曙鱼科和中华盔甲鱼科之间的单系类群，其高度特化的身体结构可能代表了真盔甲鱼目一个特殊的演化支系。

赵文金介绍，20世纪80年代以来，江西西北地区的上红层西坑组中先后发现中华盔甲鱼、修水鱼和裂吻鱼等大量的志留纪盔甲鱼类化石，但该地区下红层清水组中此前从未有过鱼化石的报道。

2003年起，中科院古脊椎所研究团队就在江西西北地区持续开展志留纪地层的野外考察与鱼化石的野外发掘工作。最终，在武宁地区的志留系下红层清水组中，研究人员采获一批丰富的古鱼类化石材料，主要包括基干盔甲鱼类大庸鱼科、最原始的多鳃鱼类古木鱼科及最原始的真盔甲鱼类曙鱼科等盔甲鱼类，此外还有少量的以中华棘鱼类鳍刺为主的软骨鱼类。

论文第一作者山显任表示，这些鱼类化石的发现以及相关研究进展进一步厘清了早期真盔甲鱼类之间的系统发育关系，丰富了对盔甲鱼亚纲早期演化、辐射的认识，而且对相关地层学的研究具有十分重要的科学意义。（科技日报北京3月30日电）

(责编：赵竹青、陈键)