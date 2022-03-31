原标题：建筑碳排放如何计算？数字技术让建筑耗材用之有据

在建筑生产阶段，岩棉吸音板、不锈钢镜面板等建筑耗材的总碳排放量及排放强度是多少？就建筑能耗而言，建筑的热水、照明、电梯、暖通、天然气、光伏系统、太阳能热水系统的总碳排放量及排放强度又是多少？近日，东南大学正式发布“东禾建筑碳排放计算分析软件2.0版”软件。想了解一栋建筑全生命周期的碳排放情况，可以从这款软件中得到答案。

今年4月1日起，国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（以下简称《规范》）GB 55015-2021将正式生效，《规范》明确“建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑碳排放分析报告”。

对建筑物碳排放的关注势在必行。《中国建筑能耗与碳排放研究报告（2021）》显示，2005—2019年间，全国建筑全过程碳排放由2005年的22.34亿吨二氧化碳，上升到2019年的49.97亿吨，年均增长 5.92%。其中，2019年建筑全过程碳排放总量占全国碳排放总量的50.6%。

“此前，尚缺乏明确的建筑碳排放计算分析报告内容要求及相应的编制导则，相应的建筑碳排放计算分析软件仍处于起步阶段，专用工具少、使用门槛高、覆盖周期短、分析功能弱、数据溯源难等成为行业普遍面临的痛点和难点。”东南大学副校长、东南大学智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心主任吴刚介绍。

2021年8月，东南大学推出了全国第一款具有完全自主知识产权、轻量化的建筑碳排放计算分析软件，即“东禾建筑碳排放计算分析软件1.0版”，并通过中国质量认证中心（CQC）认证。

2021年12月，该校与中建集团签订战略合作协议，开启了低碳等领域的全面产学研合作，同时与其下属子企业中建生态环境集团有限公司共建“东南大学—中建生态环境低碳建造先进技术联合研发中心”，共同推动东禾建筑碳排放系列软件的研发。

“相较于1.0版，2.0版除了将碳排放因子库的容量提升一个数量级，还对软件架构和建筑碳排放计算分析功能进行了重大升级。”东南大学土木工程学院副院长李德智举例，二氧化碳是看不见摸不着的，但是，系统可以细化到根据每根钢筋的重量，每块混凝土的体积，结合相应的碳排放因子，计算出钢筋混凝土的碳排放量。

吴刚介绍，团队引入区块链技术，保证碳排放计算分析的真实可靠与不可篡改，并通过区块链技术特有的智能合约、精准溯源等功能创新碳排放计算分析的业务流程。同时，升级版的软件采用准稳态模拟思路计算建筑运行能耗和相应的碳排放，提升计算结果的精细度；引入Web-BIM技术，在网页端进行可视化的建筑碳排放计算分析，构建BIM模型解析一步到位、结果可循可视的碳排放计算分析新模式，并能自动生成建筑碳排放计算分析报告，明晰展示建筑全生命周期各阶段活动数据及碳排放量。

据悉，软件还推出《民用建筑碳排放计算导则》，精准支撑《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019 和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021，提供可适应建筑全生命周期不同阶段的碳排放预测、估算、精算和核算等功能，满足不同类型用户的差异化碳排放计算分析需求。（本报记者 金凤 通讯员 唐瑭）

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