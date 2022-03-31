新华社上海3月30日电（记者周蕊）28日起，上海启动新一轮切块式、网格化核酸筛查，涉及范围和面积超过以往。分区分批封控期间，居民“菜篮子”如何稳住？沪上的商贸企业等各方这样“接力跑”。

24小时，“不打烊”

3月28日凌晨，叮咚买菜位于浦东新区金亮路15000平方米的蔬果大仓灯火通明，数百条加工线繁忙运转，24小时不间断生产模式下，这里的吞吐量达到日均70万件。

3月29日凌晨，大润发杨浦店灯火通明，店内没有顾客，但员工们却依然忙碌，他们正在把散装的黄瓜、土豆、青椒、苹果、香蕉等果蔬分包、贴上价格签，让消费者可以不用再去称重区排队称重，节省时间。

“我们把这些提前准备好，明天顾客来买菜就能节省排队时间。”大润发杨浦店总经理程东说。

24小时“不打烊”、全力以赴保供应，正在成为更多商贸流通企业的日常。28日起，盒马再次上调居民生活必需品的备货量，民生物资日均供货量超过1800吨，消毒、口罩等防疫用品也非常充足。

盒马方面介绍，27日晚间上海宣布实行新一轮封控后，盒马第一时间紧急召回了黄浦江以东、以南封控区域的大部分员工，为这部分员工安排入住酒店或门店内，“为了最大程度激活人力，现在，安保、厨师都上场打包、拣货”。

叮咚买菜也介绍，针对新一轮封控，及时进行了弹性员工的补充和调配，目前在浦东区域，包括共享运力在内的一线弹性员工人数达到近千人。

联华方面介绍，新一轮封控期间，联华超市、世纪联华在浦东地区的400多家直营及加盟门店，有条件的照常营业，在确保充分防护的前提下，提供浦东民众的线上购物需求，此外门店的营业时间也将灵活调整。

麦德龙中国副首席执行官陈志宇说，27日晚间，麦德龙浦东和金山的商场紧急把所有的员工召回商场驻店保供应。目前，浦东新区的麦德龙门店正常运营，这一门店不仅定点保供60多个社区，其线上App的配送范围也从5公里内扩大到7公里范围内。

“最后一公里”，有我！

疫情下，“最后一公里”运力不足是生鲜配送的难点，记者采访了解到，不少企业已经从外地增派人手到岗，守护“菜篮子”。

美团买菜介绍，继武汉员工前来上海支援后，来自北京和广州的支援力量28日晚间到达上海，29日开始投入保供工作。浦东地区目前需求急速增加，美团买菜大部分站点从早上6点起就都处于超负荷运转状态，企业在货源、骑手、分拣等工作人员上进行了调配，向封控地区进行倾斜。

饿了么介绍，平台已联合了包括每日优鲜、大润发在内的主要生鲜商户，全力增加运力配合，在浦东等封控区域，集中优先保障商超、便利、买菜、送药等市民生活急需的订单。28日，上海地区医药类订单量相对平时环比增长达到100%。

饿了么还推出“保供专配小组”新模式来处理大型商超订单，骑手3至5人为一小组，定点负责一个超市，根据实时数据统一调度。上线5天来，这一模式已经覆盖50多家门店，配送完成率相对原来的“点对点”模式提升20%。

集约配送、援沪蔬菜，定心丸来了！

一大波爱心蔬菜正在赶往上海！安徽六安、浙江富阳、山东兰陵、江苏东台、云南昆明，一车车大白菜、春笋等农产品从全国各地向上海进发，让上海市民更安心。

疫情下，还有不少商贸企业推出了配送到小区、再由志愿者配送到家庭的“集单”服务。美团介绍，近期，企业与徐汇区国资委“联手”，在部分重点封控区域上线30元的“暖心蔬菜包”，采用“包干到街”“包干到镇”等形式，在135名社区生鲜保供志愿者的帮助下，尽力覆盖所在区域家庭的买菜需求，24日以来，完成超过3000份采购订单。

截至目前，叮咚邻里团也已经覆盖浦东新区的600多个社区，每天提供不同的蔬菜、水果、肉禽蛋奶等搭配套餐，通过次日达的形式，定点统一配送到小区自提点。

上海市疫情防控领导小组物资保障组组长、市商务委主任顾军表示，上海不仅建立了专门服务保障队伍，设立24小时服务保障热线，及时回应生活物资保障方面的“急、难、愁”问题，还尽力实现让保供企业正常经营、让保供车辆正常通行、让保供人员正常上岗。

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