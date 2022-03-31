记者刘诗平、陈春园、周楠、叶婧、赵鸿宇

早春三月，河北邱县韩东固村村民胡保民的麦田里，渠水汩汩流入，300多亩承包田里的麦苗，一天之内“喝”了个饱。县里今年补上了灌溉用水这块短板，让他喜出望外。

补好水短板，丰年更可期。记者连日来在田间地头调研农业生产时看到，各地或兴工程之利、走出“靠天吃饭”困局，或解春苗之渴、疏通农田灌溉“最后一公里”，让更多的活水浇灌充满希望的田野。

舒农田之困

疏通灌溉“最后一公里”

“以前一到浇地就犯愁，铺管子、接电、引水等费时费力不说，还要排队，每天能浇30亩就不错，300多亩承包田要10多天才能完成，但农时不等人，常常急得直跺脚。”胡保民说。

胡保民今年不再发愁。他告诉记者，县里修建水网工程，今年春耕全村都能方便用水，他一天就浇完了承包田，而且水源由井水改成地表水，浇水成本由原来的每亩每次60元减至不到10元。

邱县农业农村局局长曹金朝说，通过挖新渠、修旧渠、整治坑塘，邱县大力推进水网建设工程，引江河、水库水源，灌溉面积已从15万亩增至45万亩，占全县耕地面积90%以上。

北方的小麦解春苗之渴，南方的水稻同样得灌溉之利。

在湖南汨罗市罗江村村头，修葺一新的水渠格外引人瞩目，汩汩清水流向田间。不远处，村民正在忙着育秧。

“这几年推广一季稻改双季稻，因为灌溉问题，动员工作很难做。”罗江村党总支书记周艳告诉记者，今年不一样，这片农田会有95%种双季稻。

罗江村位于汨罗江北岸，水资源充沛，但不少灌渠建设年头久，渗漏严重，致使部分农田灌溉面临“最后一公里”难题。

去年秋冬修水利，在汨罗江灌区续建配套和节水改造项目支持下，罗江村改造了3800多米灌溉渠道，受益农田达3000多亩。

“灌溉问题解决了，田好种了，当然愿意种双季稻。”罗江村种粮大户周顺龙说。

行走在农业大省江西，同样处处可见在田间维修和管护水渠的人们。记者近日来到宜黄县邹坊村，村党支部书记邓全发正带领村民清理水渠，清澈的河水通过清理后的水渠流向稻田。

“往年村民用水困难，农业水价综合改革后，政府每亩补贴22元水费，村民每亩只出7元，水渠有人管，用水更方便。”邓全发说。

作为农业大县，宜黄县的农田灌溉主要靠小型水源工程，农田水利设施管理粗放、维修养护无序让村民头痛不已。从2019年开始，当地通过与中国农业银行抚州分行合作，推进农业水价综合改革，对全县农田水利设施开展日常养护、冬修和应急维修。

同时，田间水利工程的维修养护主体落实到村组或新型农业经营主体，建成全域覆盖的维养体系。用水方便了，农民种粮的积极性更高了。

解春苗之渴

灌区变革引村民赋诗点赞

时下，农田灌溉在全国大面积展开，大中型灌区是春灌主战场。“我国已有2000多处大中型灌区开始春灌，累计灌溉6200多万亩，供水80多亿立方米。”水利部农村水利水电司灌溉节水处处长王欢说。

在山东夏津县的引黄灌区“吨半粮”建设示范区，小麦灌溉正在进行中。张官屯村种粮大户姜荣波此时比往年轻松了不少，他租种的100亩麦田正好位于示范区内，用上了今年新配套的自走式平移喷灌机。

“原本一人要干20天的活，现在不到两天就把麦田浇完了。原来仅电费成本就要2000多元，现在电费加雇工费统共也才花了760元，而且节水达60%。”姜荣波说。

夏津县水利局局长孙家滨告诉记者，随着引黄灌区农业节水工程建设项目开展，水利部门建设相关干渠配套建筑物，对相关水闸进行智能化改造。同时，利用当地河流水源充沛的时机，及时提闸供水，为小麦春灌提供了水源保障。

与夏津县引黄灌区一样，全国越来越多的灌区用喷灌、滴灌取代了传统地面灌溉。

面对麦田里一排排喷灌设备射出的银色水线，河北邯郸市邯山区苗庄村村民王金贵喜不自禁，赋诗点赞：“地埋管线机井连，喷灌滴灌设施全。润育千顷禾苗绿，喜看麦田展新颜。”

邯山区农业农村局副局长闫波祥说，邯山区今年种植小麦9万余亩，实施高标准农田建设，用管灌、喷灌、滴灌取代传统地面灌溉，目前已完成管灌面积7万余亩，喷灌、滴灌1万余亩。

“全国各地抢抓春灌前施工有利时机，已基本完成大中型灌区改造年度建设任务，正陆续在农田灌溉中发挥效益。”王欢说。

补工程之短

加快水毁工程修复

我国现有水库9.8万座，其中95%是小型水库，同时存在病险水库。提高小型水库的防洪和灌溉能力，保障小型病险水库除险加固到位和安全运行备受关注。对此，各地持续发力，为病险水库除险加固装上“安全阀”。

在江西，广昌县投资9600多万元完成了全县所有病险水库除险加固，信丰县通过发地方专债等方式将全县17座中小型水库全部列入除险加固计划，浮梁县及时修复因山洪暴发堵塞的锦溪水库溢洪道，宜春市袁州区飞剑潭水库除险加固工程下闸蓄水，资溪县江家源水库除险加固后使当地农户受益。

在山东，潍坊市41座小型水库除险加固工程正在全力推进，目前已完成工程量的50%。潍坊市水利局负责人表示，将力争在4月底之前完成主体工程建设。

2021年，我国水旱灾害多发重发，尤其北方一些省份遭遇极端强降水天气，秋汛严重、持续时间长，部分大中型灌区灌溉设施受到影响，水毁工程修复事不宜迟。

运砖送料、挑砖拌沙、浆砌抹灰……河北涉县青塔水库灌区施工标段机械轰鸣，灌区水毁修复项目正在全力推进。

“我们正在全力以赴，保质保量高效推进工程建设。”青塔水库灌区负责人席文龙说。

“就全国而言，各地抓住冬春有利时机，抓紧恢复灌区水毁工程灌排功能。”王欢说，截至目前，8700多处工程项目修复率超过70%，3749座小型病险水库除险加固项目已开工建设，大中型灌区因灾受损灌溉设施基本修复完成。

在春耕生产由南向北陆续展开之际，水利作为农业的命脉，正在释放水能量，畅通春耕“经脉”，为夏粮丰收保驾护航。

新华社北京3月30日电

(责编：王震、陈键)