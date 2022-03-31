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哈勃观测到极为遥远的“晨星”

2022年03月31日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：哈勃观测到极为遥远的“晨星”

英国《自然》杂志30日报告了哈勃空间望远镜对一个极为遥远的单星或恒星系的观测情况，其约在大爆炸后9亿年。这一发现比过去类似系统的观测要远得多，处于宇宙演化的相当早期。

美国约翰斯·霍普金斯大学天文学家布莱恩·韦尔奇及其同事描述的这一天体被昵称为“埃兰迪尔”（Earendel），来自一个意为“晨星”或“升起之光”的古英语词。

研究人员利用引力透镜——即遥远物体被较近物体放大的现象，揭示出这个星体可能是一个单星或双星系统。研究团队报告说，“埃兰迪尔”的估计质量超过太阳的50倍，据计算红移为6.2。红移意为光在行进中的“拉伸”程度，可用于推断天体距离；数字越大，天体就越远（或在宇宙历史中越早）。而科学家们过去观测到放大单星的红移较小，约为1—1.5。

该恒星的温度、质量和光谱性质的确切细节尚不明确，研究人员希望詹姆斯·韦布望远镜或能在未来提供这些信息。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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