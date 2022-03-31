新华社太原3月29日电（记者梁晓飞、马志异）面对1000℃以上的高温火焰喷吐，你敢伸手去触摸一张薄薄的毛毡吗？走进华阳新材料科技集团，记者遇到这样一个邀请。

一年多前，这家企业还是以“全国最大无烟煤基地”著称的阳煤集团，曾率先建成全国首座5G煤矿；2020年10月以来，整合重组后的华阳集团瞄准新能源和新材料领域持续发力，以每月一项“黑科技”的速度，重新站上新的产业“风口”。新春伊始，记者走入华阳集团一探究竟。

从“炭”产业到“碳”机遇

“现在丁烷枪焰心温度超过1000℃，你把手紧贴毛毡背面，有啥感觉？”在华阳集团阳中新材公司产品展厅，公司综合部部长温孝忠一边拿着丁烷枪火烤一块1厘米厚的毛毡，一边示意记者体验一下。

记者把手放在毛毡背面，只感到有些温热，再看承受火焰喷吐的一侧，已经烧得通红。

“毛毡的秘密，在于使用了一种神奇的气凝胶材料。”温孝忠说，气凝胶是世界上密度最小、重量最轻的固体，看上去就像一团烟，却是绝佳的保温隔热材料，应用领域非常广阔。展厅里，三分之二的区域展出的都是近半年来研发的新品。

走出展厅，一间看似“集装箱”的气凝胶零能耗小屋引人注目。记者实测发现，室外温度4℃下，小屋内的温度接近19℃。温孝忠说，这间小屋的外墙、玻璃、门窗都使用了气凝胶材料，屋顶采用光伏板，地板下铺设石墨烯发热膜，冬暖夏凉，零碳排放。

华阳集团气凝胶科创城研发中心技术总监张德忠说，以气凝胶粉体为基础，华阳集团发力绿色节能建筑新材料产业，目前已经成为亚洲重要的气凝胶生产企业，并牵头设立中国绿色建材产业发展联盟气凝胶应用技术专委会，推动传统行业绿色转型。

过去70多年，阳煤集团累计产煤超过20亿吨，为保障国家能源安全供应作出贡献。在“双碳”目标下，低碳、减碳、零碳成为华阳集团新的使命和机遇。除绿色节能建筑新材料外，碳基合成、新能源蓄能、铝镁合金、石墨烯等多条新材料产业规模初显，曾经的老牌煤企变身新材料领域的“新秀”。

紧盯“研发尾部、量产首部”

在位于山西转型综合改革示范区的华阳碳谷，去年10月并网的1兆瓦时钠离子电池储能系统已经成为周边“网红”打卡地，不少新能源汽车前来体验绿色充电。截至3月初，这套储能系统累计充电量已近10万千瓦时。

“一般的充电桩相当于充电插座，这里可以说是一个充电宝。”华阳集团新能源蓄能新材料事业部副总经理赵广说，这套系统的核心设备就是钠离子储能柜，通过集成光伏发电、飞轮储能、电化学储能、充电桩等多项技术，绿色电量变得可储可控。

做“研发尾部、量产首部”的投资者，是华阳集团抢先布局钠离子电池领域的关键之一。山西省电能服务产业协会特聘专家、华阳集团新能源蓄能新材料事业部党支部书记张彦生说，五年前，中科院物理研究所在钠离子电池碳基负极材料研究上取得突破，无烟煤正是负极材料的上佳原料。

利用丰富的无烟煤资源，华阳集团联手中科海钠科技公司共同推进钠离子电池规模化应用，打通科技成果转化的“最后一公里”。目前，钠离子电池2000吨正极、2000吨负极生产基地即将投产，钠离子电芯产业化生产线正在抓紧建设。

在太原理工大学超硬材料实验室内，煤层气制备金刚石的研发升级如火如荼。在阳泉神堂嘴煤层气工业园区，华阳集团煤层气制备金刚石的培育、打磨在有条不紊地进行着。

一边是科研院所，一边是市场企业，华阳集团瞄准科技含量高、市场潜力大的新技术、新项目，积极构建系统性的合作体系，为新技术提供可持续创新、可快速产业化、可持续盈利的条件，一批“黑科技”产品相继亮相。

走出“转型找死、不转等死”的怪圈

对于传统能源企业来说，转型一直都是生死攸关的必答题。资源总有采完的一天，不转型就是等死，但转不好就是找死。

采访中，不少企业干部职工坦言，对煤矿来说，不管技术如何升级，开采出来的都是经过亿万年演化形成的煤炭，但一进入新材料行业，技术日新月异，产品不断迭代，颠覆式的技术随时可能产生，这些既是挑战也是机遇。

如何破解这一难题？华阳新材料科技集团党委书记、董事长翟红说，投资最忌讳的就是盲目投资，在立足自身优势的基础上，华阳确定了新能源蓄能新材料、绿色节能建筑新材料等五大新材料发展方向，通过合作、合资、合伙，实现风险共担、利益共享。

科技创新成为企业高质量发展的强大引擎。近年来，华阳集团主动向各大院名校“掘金”，柔性引入高层次专家45人，其中院士4人，教授博导14人，形成了院士专家工作站、博士后科研工作站、国家级工程中心、实验室、研发中心等数十个创新平台。

坚持“从0到1”的原始创新，拓展“从1到N”的应用实践。华阳集团不断向科技借智借力，将科研机构的硬核科技成果、企业家的成熟市场通道、投资家的雄厚资本深度融合，使企业成为技术资源的“高地”、汇聚人才的“洼地”、科技创新成果的“试验田”，转型之路越走越宽。

(责编：王震、陈键)