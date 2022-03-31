新华社北京3月30日电（记者吉宁）根据北京市统计局数字，2022年1至2月，北京实现社会消费品零售总额2427.3亿元，同比增长2.5%，分别高于2021年三四季度0.8和6.2个百分点。

为进一步推动国际消费中心城市建设，北京抢抓冬奥会机遇，陆续落地促进消费升级、挖掘消费潜力的政策，城市消费潜力加速释放。

北京冬奥会期间，承担了部分赛事项目的石景山首钢园地区累积了很高的人气和关注度。现在首钢园积极推动建设新的消费集聚区，将奥运资源转化为消费动能。

11栋产业楼、11栋商业楼和一座购物广场等，由六个互通的地块组成的首钢园·六工汇商圈已经形成规模，计划今年二季度亮相。

首钢园·六工汇总经理关为泓介绍，目前项目整体商业招商已完成七成左右，项目招商形成亲子家庭、品质餐饮及高科技新能源为亮点的组合。

“我们紧抓后冬奥机遇，充分利用自身优势特点，加强行业政策支持，全力提升区域消费能级，营造繁荣的消费氛围。”北京市石景山区商务局副局长邢钦卉说。

据介绍，石景山区今年还将深度挖掘奥运资源优势，将首钢园培育成“体育+创意”为特色的全球首发消费圈，同时积极培育后冬奥经济、首店经济、夜间经济，集聚一批首店、概念店、体验中心。

除了奥运资源的挖掘利用，北京有条不紊地推动商圈改造提升。

2021年底，北京市22个传统商圈基本完成改造升级。2022年2月，北京市商务局等部门联合发布《关于进一步促进商圈发展的若干措施》，进一步提出支持重点商圈内传统商场外立面改造、店内装修更新、设备购置及水电气热等配套设施建设及数字化改造建设等举措。

西单商圈是北京最负盛名的传统商圈之一。该商圈的变化正在逐步显现。北京图书大厦悄然增设了咖啡简餐吧，内部的经营格局进行全方位转型升级。阅一部好书、喝一杯咖啡、品一份西餐……顾客可以在图书大厦轻松度过一个下午。

北京图书大厦副总经理秦辉介绍，2022年北京图书大厦二期将开业，整体实现经营业态升级、服务能力升级，实现从单纯图书销售功能向兼具公共文化服务职能的角色转变。

与图书大厦毗邻，汉光百货的整体大厦外立面改造方案正在接洽推进；君太百货持续调整各品类的结构占比，更新拓展了国内潮流品牌的面积和展演空间，刮起了一股“国潮风”。

西城区商务局局长袁利介绍，西单将以重点商场为节点，提升业态丰富度，通过既有项目改造提升，与现有商场以及规划中的产业街区结合，引入新场景、新体验门店和国际品牌餐饮；改进慢行系统，改造空中连廊，增加绿化景观与城市家具等公共空间节点，营造舒适的商圈环境。

为进一步优化北京地区消费供给，持续增强消费的基础性作用，相关政策措施也在加速落实。3月1日，“2022北京消费季”正式启动，打造24个北京全市性标志活动，带动北京各区、各商会协会和企业举办多项促消费活动。

北京市商务局副局长郭文杰表示，北京商务部门还将和其他部门联动研究制定更多支持政策，充分激发市场主体的创新性，开拓更多的消费增长点。

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