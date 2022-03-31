新华社乌鲁木齐3月30日电（记者张晓龙）根据新疆维吾尔自治区发展改革委公布的最新数据，新疆今年将实施重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元。

在自治区人民政府新闻办公室30日召开的新闻发布会上，自治区发展改革委党组副书记、副主任田玉军说，新疆今年将聚焦经济社会长远发展，坚持紧贴民生推动高质量发展，围绕水利、交通、能源、产业、民生等重点领域，加快实施一批对新疆经济社会发展辐射范围广、带动引导强、示范作用大的重大项目。

据田玉军介绍，370项重点项目包括策勒河昆仑水利枢纽等49项水利项目；伊宁—阿克苏铁路等85项交通项目；“西气东输”四线工程等68项能源项目；新疆软件园二期等87项产业项目；自治区儿童医院国家儿童区域医疗中心等81项民生项目。

自治区发展改革委统计显示，今年的重点项目数量较2021年增加20个，总投资增加4302亿元，年度计划投资增加300亿元。

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