原标题：“东数西算”擘画云上新蓝图

继“南水北调”“西电东送”“西气东输”之后，又一大国家级超级工程——“东数西算”来了。

日前，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等四部委批复同意在内蒙古、贵州、甘肃、宁夏、京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，这标志着全国一体化大数据中心体系完成总体设计布局，“东数西算”工程正式全面启动。

近年来，我国东、中、西部算力资源布局在取得长足进步的同时，依然存在发展不平衡、不充分等问题。通过强化西部算力资源布局和业务部署，可以大大缓解东部地区算力资源紧张的现象。同时，中国西部地区拥有充足的绿色能源，在西部建立数据中心，有助于提升绿色能源使用比例，实现节能减排。

依托丰富的云网资源优势，不断优化全国算力资源布局，并逐渐加大在西部地区的资源投入。据中国移动云能力中心相关负责人介绍，目前，已构建起“N+31+X”的云资源池体系（即建设N个中心资源池，面向31个省、市、自治区建设若干省级节点，在全国范围内灵活部署X个下沉式边缘云），中心节点已覆盖京津冀、长三角、粤港澳、成渝等热点区域及西部节点，基本匹配国家“东数西算”工程。同时，正加速在宁夏、青海、西藏等西部省份建设算力节点。后续，还将持续加大西部低成本中心，如内蒙、贵州等节点的资源投入，满足“东数西算”非实时算力需求。

此外，还将持续加强东西部枢纽节点资源调度能力，加强各个热点区域内节点之间的资源协同能力，加强中心与省、省与省之间资源协同，优化具备东数西算条件的产品布局，进行东西部算力调度试点，进一步提升资源服务能力。

实施“东数西算”，有利于打通东西部数字经济大动脉、构建经济大循环，实现东西部数字经济协调发展。依托强大的资源布局和调度能力，积极赋能政务、工业、农业等行业。

在助力企业上云方面，依托“云网一体”优势，为全国上万家企业提供上云解决方案。移动云基于新疆克拉玛依云节点的算力资源，整合“计算 + 存储 + 网络 + 安全 + 平台 + 托管”的一体化云服务能力，打造了全国规模最大的影视动漫渲染基地，为大量东部发达地区影视企业提供快速、稳定、安全、专业的渲染服务，目前已为《大秦帝国》《大笑江湖》《赛尔号》等电影及动画提供渲染支撑。

在数字政务方面，已为近20个省级政府、100多个地级市政府构筑数字底座。其中，政务云承载了国家政务服务平台12大业务系统，有效解决跨地区、部门、层级政府服务信息共享难、业务协同难等问题，提升了政府服务整体效能。

在农业数字化改造方面，积极响应乡村振兴战略号召，为近20个省提供智慧农业解决方案，打造9大领域乡村振兴解决方案。其中，为新泰市现代化农业产业园建设的“智慧农业综合服务云平台”，实现了光伏发电与智慧农业相结合，帮助农民平均年增收达3.2万元。

随着千行百业数字化脚步的加快，未来，将持续提高整体云能力，继续勇担数字经济国家队、主力军，让澎湃的算力在中国东西部之间畅通无阻地流淌到每个角落，推动数字经济高速发展。

(责编：赵竹青、陈键)