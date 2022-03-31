国际油价30日上涨
2022年03月31日09:09 | 来源：新华网
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原标题：国际油价30日上涨
新华社纽约3月30日电(记者刘亚南)国际油价30日上涨。
截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨3.58美元，收于每桶107.82美元，涨幅为3.43%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.22美元，收于每桶113.45美元，涨幅为2.92%。
美国能源信息局30日公布的数据显示，上周美国商业原油库存为4.099亿桶，环比下降340万桶，降幅大于市场预期。
(责编：赵竹青、陈键)
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