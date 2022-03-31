原标题：“五大行动”赋能区域高质量发展

工业强则经济强，经济强则城市强。去年以来，常州市金坛区以重大项目突破、微笑经济创新、城市能级提升、全域旅游创建和城乡融合发展试验“五大行动”为抓手，强力推动区域发展，工业经济继续保持强劲态势。日前，常州市统计局发布数据显示，今年1～2月份，该区规模以上工业总产值累计增长44.1%，规模以上工业增加值累计增长26.5%，均列全市第一。

龙头带动，重大项目赋能快增长

经济界一般将两位数左右的增长称为高速增长。去年，金坛区工业应税销售收入同比增长26.7%，今年以来延续高速增长态势，前两个月全区累计实现工业开票销售同比增长31.8%。

业内人士认为，这得益于“五大行动”的强力加持，得益于产业升级的强力支撑，也得益于“五新产业”重大项目、重点企业的强力支撑。

在中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2022年1月国内动力电池企业装车量前十五名中，三家位于金坛的国内动力电池龙头企业——中创新航、蜂巢能源、北电爱思特分别位居第三、第五、第十三位。目前，该区已经形成了整车、动力电池及配套的齐全的新能源汽车产业，拥有产业链生产企业超 110家，是长三角新能源汽车板块中产业链最长、涉及领域最全的地区之一。

金坛区委、区政府以重大项目突破行动作为全区工业经济发展的头版头条，重大项目的带动越来越强，1～2月全区规上工业企业累计开票销售同比增长50.5%。

去年，位于金坛区的中德（常州）创新产业园获批中国（江苏）自由贸易试验区联动创新发展区，省政府赋予其14项省级管理事项，这为该区扩大对外开放提供了重要窗口和平台。目前已集聚德语区企业44家。据海关统计，今年1～2月，该区累计外贸进出口同比增长44.3%，其中出口增长52.4%，增幅全市第一。

创新引领，划出美妙的“微笑曲线”

近年来，受多种因素影响，经济下行压力加大。金坛区委、区政府审时度势，大力推进“微笑经济创新行动”，积极构建工业经济新发展格局。

瞄准“微笑曲线”两端，金坛区深入实施工业经济高质量发展“十百千计划”，一批科技型、效益型、规模型、龙头型企业集群正在孕育中，新能源汽车、光伏产业有望实现千亿突破。而氢能与储能、智能网联汽车、第三代半导体等未来产业，也加速筹划布局。

主动呼应常州长三角创新中轴、国际化智造名城建设， 挑起“两湖”创新区主战场重任，金坛区大力构建“1+X+N”产业科创体系——华罗庚创新中心正式揭牌，省动力及储能电池制造业创新中心筹运启航，去年全区新认定高新技术企业106家。中创新航、蜂巢能源入选省独角兽企业，永臻科技、久诺建材、鹿山新材料入选省潜在独角兽企业，斯威克光伏跻身工信部专精特新“小巨人”企业行列，创健医疗等10家企业获评省级“专精特新”小巨人企业。

去年，全区高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达55.5%，战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达50.5%。创新型经济的快速崛起，极大地增强了金坛新兴产业、重点企业的核心竞争力，也为区域经济持续快速发展铸就了强大动能。

区域联动，“金坛号”节节发力

以金坛经开区、华罗庚高新区为双引擎，以各板块产业创新园为支撑点，加快培育优势产业和新兴产业，全区工业经济发展整体联动态势越来越强。

经过多年的建设发展，各板块拥有了成熟优质的项目承载平台，纷纷入驻了一批重大项目，同时吸引了一大批优质科技型中小项目集聚，项目集聚效应不断显现。金坛经开区、华罗庚高新区的外溢效应、带动效应持续增强，全区各板块的联动发展乘势而上，有力推动了工业经济的强势增长。1～2月，金坛经开区累计实现工业开票销售同比增长37.4%，华罗庚高新区累计实现工业开票销售同比增长更是高达117.6%。

目前，金坛经开区共有规模以上工业企业超过 220 家，工业开票销售亿元以上企业80家左右，拥有高新技术企业超130家、民营科技企业超180家，认定“龙城英才计划”落户的人才企业35家，科技创新氛围越来越浓，经济活力不断彰显。

突出“重大项目突破行动”和“微笑经济创新行动”，华罗庚高新区今年围绕规划编制、产业项目推进、政府性投资项目推进等6张清单，狠下功夫攻坚102个项目招引任务，建设微笑园区2家、微笑平台3家、微笑企业15家，全力打造高水平“微笑经济”。

直溪镇是金坛区光伏新能源产业的重点板块，“光采小镇”已入选第三批省级特色小镇创建名单。东方日升获评“国家企业技术中心”及“江苏省产业创新中心”，“异质结”技术研发国内领跑；斯威克光伏获评“江苏省光伏组件封装材料工程技术研究中心”及第三批国家级专精特新“小巨人”企业，封装胶膜产、销量全球排名第二；泰力松国内综合排名行业前二，建成中石油西气东输储气库、中石化川气东送储气库、港华金坛储气库。目前，直溪镇拥有光伏、采储企业17家，应税销售收入占全镇经济总量的比例保持在80%左右。（余风 宋蕾 师杰）

(责编：赵竹青、陈键)