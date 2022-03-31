原标题：疫情又起，中小企业撑住！及时雨来了

“近期，受疫情冲击等不利因素影响，服务业小微企业和个体工商户经营困难，面临严峻的生存危机。”

这是国资委在一份通知中的原话。这提醒人们，当前，一些中小企业面临不小的困境，甚至是生死劫。

中国4800多万家企业中，90%以上都是中小企业。作为中国经济的“毛细血管”，中小企业的重要性不言而喻，它们在吸纳就业、繁荣市场等方面发挥重要作用。

可以说，中小企业好了，中国经济才会好。所以，稳住中小企业，让它们更好生存发展，至关重要。眼下，从中央到地方纷纷出手，一系列助企纾困措施密集出台，助力中小企业渡过难关。

撑住！“及时雨”来了。

由于销售、客流双下降，众多举步维艰的中小企业渴望着“回血”。

深圳市零售商业行业协会调研显示，最多零售企业希望减免租金，占比高达67.6%；其次是人员补贴，占比达59.5%；再次是减税减费(44.6%)、贷款补贴(24.3%)、物资补贴(18.9%)和物流配送(13.5%)。

减免租金政策很快就来了。

国家发展改革委等14个部门近期印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(以下简称《若干政策》)，明确2022年被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋，2022年减免6个月租金，其他地区减免3个月租金。

国资委办公厅3月28日发布通知对此进行落实，要求普遍减免3个月租金工作要力争在上半年实际完成主体工作，补充减免3个月租金工作要在列为中高风险地区后2个月内完成。

对于承租非国有房屋的，国家也有考虑到。《若干政策》要求，各地可统筹各类资金，对承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商户给予适当帮扶。

资料图：航拍一处新建住宅。 中新社记者 吕明 摄

减税降费政策也来了。

《若干政策》将“六税两费”的减免覆盖范围由增值税小规模纳税人扩大至小型微利企业和个体工商户。2022年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。将中小微企业普惠性失业保险稳岗返还比例由60%最高提至90%。

财政部、税务总局近日发布公告，自今年4月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

3月21日召开的国务院常务会议决定，对所有行业的小微企业、按一般计税方式纳税的个体工商户退税近1万亿元。其中，存量留抵税额6月底前一次性全额退还，微型企业4月份集中退还，小型企业5、6月份退还；增量留抵税额4月1日起按月全额退还。

北京国家会计学院学术委员会主任李旭红认为，在疫情冲击及经济下行的双重压力下，服务业的现金流问题较为突出，减税降费可减轻服务业的负担，缓解其资金困难，保证企业的可持续性，有助于服务业恢复经营。

各地也纷纷出手。

从地方层面来看，上海、深圳、天津、江苏、湖南等地纷纷出台诸多助企纾困政策。

其中，上海发布《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》，综合实施退税减税、降费让利、房租减免、财政补贴、金融支持、援企稳岗等21条助企纾困政策。初步测算，仅税收相关政策2022年就可以为上海全市相关行业和企业减负1400亿元左右。

深圳市发布《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》，推出30条惠企纾困政策，围绕房屋租金减免、减轻水电气费用负担、疫情消杀补贴、缓缴社会保险费等方面，拿出真金白银助企纾困，这些政策措施预计将为全市市场主体减负超750亿元。

值得一提的是，深圳还安排5亿元资金发放消费券，推动以数字人民币红包形式发放，以全力提振消费需求。

退税、减税、降费、减免房租……随着一系列实实在在的措施落地，更多中小企业有望得到“输血”，实现“逆境突围”。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)