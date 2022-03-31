原标题：西昌：电信网络诈骗发案数连续5个月下降

“民警奔赴全国各地帮我们追这笔钱，为公司挽回了损失，非常感谢！”1月7日，在四川省凉山彝族自治州西昌市公安局举行的2021年度“三打两治”平安守护专项行动涉案财物发还仪式上，李先生从民警手里接过追回的220万元。

2021年，西昌公安机关纵深推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，7月到11月，电信网络诈骗发案数连续5个月同比下降；全年共破获电信网络诈骗案件440余起，打掉涉案团伙22个，抓获涉案嫌疑人218名，为群众挽损420余万元。

精准防控 科技赋能

西昌公安机关充分运用传统侦查思维和现代科技手段，持续加强对新型电信网络诈骗犯罪打击力度，有效提升精准防控、打击能力。

为最大限度守住群众“钱袋子”，西昌公安机关不断将“街面警情快处快破”经验向“电信诈骗快处快破”拓展延伸，充分发挥数据资源手段，做到统一接报回访、统一甄别研判、统一查控打击，强化线索深挖、类案研判和集群攻坚。

目前，以“速立、速研、速侦、速追、速破、速挽”为核心的“六速”电信诈骗快侦机制成效初显。2021年以来，共拨打精准预警劝阻电话3.8万余次，成功预警劝阻2.7万余人。

西昌公安机关积极开展前端预警劝阻能力建设，通过“线上+线下”警企民联动模式，实施精准预警防范保护。去年以来，累计推广关注“熊猫反诈”“国家反诈中心”抖音、视频号等20万人次，推广注册“国家反诈中心”App14.4万人次。

建强机制 快速联动

深化“打、防、管、控、宣、治”措施综合应用，西昌市全方位发动、全领域治理，积极构建党政同责、部门协同、社会联动的综合治理格局。

该市将电信网络诈骗打击治理工作纳入全市目标绩效考核，组成专项工作督导小组，全覆盖督导检查全市25个乡镇（街道）及重点市级部门工作情况。对各辖区电信网络诈骗发案数、损失数、万人发案比情况进行每月排名通报，对连续处于考核序列低位的乡镇（街道）“一把手”进行约谈，向13家单位发送反诈工作提示、协作函。对屡次警告无效、工作不力的，予以挂牌整治，并取消相关负责人年度评优评先资格或暂缓提拔任用。

据了解，西昌公安机关建强反诈专业队伍，将优势警力和资源向反诈工作倾斜，充分发挥其牵头部署和打击犯罪主力军作用，坚持“刑侦主侦、技网联侦、所队联打”，按照“以专业打职业、以团队打团伙”的工作思路，实体化运行反诈中心，实现一案一专班，多侦联动、多轨联控、合成作战，加强信息研判、跟踪反馈、审讯深挖，强化精准打击、重点打击、全链条打击。

端口前移 以打开路

去年3月9日，某公司财务人员被人通过QQ冒充老板要求转账，被骗金额达1177万元。3月18日，公司负责人李先生向西昌公安机关报警。“与以往直接冒充领导诈骗不同，这起诈骗案更专业、更周全、更注重细节，以至于当事人发现自己上当受骗后仍难以置信。”西昌市公安局刑侦大队民警马永超告诉记者。

凉山州公安局立即抽调州、市30余名精干警力组成专案组，开展侦查。专案组梳理出相关线索500余条，摸清该诈骗团伙、洗钱团伙窝点位置。专案组随即分赴云南等9省多地开展落地侦查，成功抓获犯罪嫌疑人31名，冻结银行卡60余张，打掉虚拟货币跑分团伙1个、洗钱窝点1个、贩卖银行卡团伙2个。

去年以来，西昌公安机关共破获特大电信网络诈骗案7起。在某水泥厂被骗案中，专案组辗转7省30余市，打掉团伙5个，抓获犯罪嫌疑人26名，挽损200余万元；在“6·2”虚假博彩诈骗案中，专案组辗转7省15市开展全链条打击，打掉团伙3个，抓获嫌疑人31名，扣押手机39部、银行卡95张。

（记者 谭广涛 通讯员 沈 智 汪 雪）

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