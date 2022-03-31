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一季度北京写字楼租赁市场吸纳量同比增长24.1% 金融业成交居首

2022年03月31日09:14 | 来源：中国新闻网
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原标题：一季度北京写字楼租赁市场吸纳量同比增长24.1% 金融业成交居首

　　国际房地产服务和咨询顾问公司戴德梁行30日发布报告指出，一季度，北京写字楼租赁市场净吸纳量同比上升24.1%，在北京写字楼市场租赁成交中，内资证券、资管类企业表现突出，拉动金融行业成交占所有行业总成交面积的37.0%，位居各行业之首。

　　报告显示，一季度，北京甲级写字楼市场共有约17.5万平方米的办公空间投放市场。受春节等因素影响，市场成交较去年四季度有所放缓，但仍高于2021年同期水平，全市和五大核心商圈市场净吸纳量分别同比上升24.1%和27.3%，至18.5万和6.5万平方米。全市和五大核心商圈租金水平则与去年同期持平，季度环比分别微降0.9%和0.3%至每月每平方米人民币334.6元和388.4元。

　　戴德梁行首席政策分析专家、北区研究部主管魏东表示：“值得一提的是，具有较高品质的丽泽金融商务区得益于良好的地理位置、较低租金水平和充足的可租赁面积备受市场青睐。2021年底北京地铁14号线的全线开通使该区域的交通便利度大幅提升。”

　　报告显示，一季度，在北京写字楼市场租赁成交中，内资证券、资管类企业表现突出，拉动金融行业成交占所有行业总成交面积的37.0%，位居各行业之首；其次为高科技、生物医药和专业服务业，分别占所有行业总成交面积的32.0%、10.6%和8.7%。

　　报告预计，未来三个季度，北京写字楼市场将继续迎来约80万平方米的新增供应，其中新兴商圈占比高达74.3%，且城市更新项目占比为25.4%。大量新项目的入市将继续推高整体市场空置率，并对租金水平造成下行压力。

　　戴德梁行北区项目及企业服务部主管廉峰哲表示，2022年伊始，北京的政府工作报告着重强调了高精尖产业的重要性，包括新一代信息技术、医药健康、新能源等。未来，这些行业的蓬勃发展将为北京写字楼市场带来更多租赁需求。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、陈键)

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