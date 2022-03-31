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官方解读：中国知识产权文化理念为何新增“公平竞争”？

2022年03月31日09:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：官方解读：中国知识产权文化理念为何新增“公平竞争”？

2008年，中国出台的《国家知识产权战略纲要》首次提出“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”12字知识产权文化理念。2021年，中国颁布《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》，知识产权文化理念在原来基础上新增“公平竞争”4个字，这是出于什么考虑？将如何发挥作用？

国家知识产权局新闻发言人、办公室副主任衡付广3月30日在北京举行的知识产权文化建设主题新闻发布会上，对此予以回应和解读。

他说，多年来，国家知识产权局和相关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深耕知识产权文化建设，厚植知识产权文化理念，有效推动了中国知识产权人文社会环境的形成，促进了社会主义市场经济的发展。

产权制度是社会主义市场经济的基石，公平竞争是市场经济的基本特征之一。党的十九届四中全会明确指出，要健全以公平为原则的产权保护制度。知识产权制度是产权保护制度的重要内容，只有公平合理保护知识产权，使各类市场主体公平竞争、竞相发展，才能更好激发市场主体的活力，从而推动全社会的创新发展。

衡付广指出，为贯彻落实中央对严格产权和知识产权保护的部署要求，促进完善“公平竞争”的市场环境，《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》提出了“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”的知识产权文化理念。

他强调，新时代，大力倡导“公平竞争”，就是要通过严格保护知识产权，落实惩罚性赔偿制度等措施，有效发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用，稳定市场预期，扩大对外开放。同时，做到公正合理保护，对滥用知识产权获取不正当利益的行为进行有效规制，维护公平竞争的市场环境，实现激励创新与公共利益兼得，为国家经济高质量发展提供坚实的知识产权文化支撑。

当天新闻发布会上，衡付广还透露，2022年全国知识产权宣传周活动计划于4月20日至26日以线上线下相结合的方式开展，今年宣传周活动的主题是“全面开启知识产权强国建设新征程”。

目前，已确定将湖北、内蒙、江苏、广州4个省区市作为2022年全国知识产权宣传周活动的分会场，通过新媒体平台直播等形式，与北京主会场联动。同时，与世界知识产权日主题“知识产权与青年，为更美好的未来而创新”形成良性互动。

据介绍，自2009年以来，全国知识产权宣传周活动已连续举办13年，经过多年培育和打造，现已成为全国性知识产权文化宣传品牌。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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