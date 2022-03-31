原标题：全面服务新发展格局 保持稳健良好经营质态 工行2021年经营发展稳中有进、进中提质

2022年3月30日，中国工商银行公布了2021年经营情况。按照国际财务报告准则，截至2021年末，集团实现营业收入8609亿元，比上年增长7.6%；拨备前利润6275亿元，比上年增长5.5%；净利润3502亿元，比上年增长10.2%。平均总资产回报率、加权平均净资产收益率均高于上年；资本充足率18.02%。不良贷款率1.42%，比上年末下降0.16个百分点。拨备覆盖率逐季提高至205.84%。

根据董事会建议，工商银行2021年度普通股预计派息总额为1045亿元，即每10股税前分红2.933元。

心怀“国之大者” 持续提升服务实体经济质效

2021年，工商银行认真对标服务经济社会高质量发展，落实“六稳”“六保”要求，统筹安排投融资的总量、节奏和结构，不断提升金融服务的适应性、竞争力、普惠性，更好满足实体经济和人民群众多样化的金融需求，有力支持“十四五”实现良好开局。

投融资总量合理增长。境内人民币贷款新增2.12万亿元，同比多增2433亿元，增量创同期新高；债券投资净增7632亿元，余额继续保持同业第一。项目贷款增量超过7000亿元，同比多增近462亿元，有力支持了国家重大项目建设的中长期资金需求。

资金精准直达实体经济重点领域和薄弱环节。制造业、科创、绿色等领域信贷规模保持市场领先。投向制造业贷款余额突破2万亿元，比上年增加3197亿元，其中，中长期贷款比上年增加2427亿元。国家重点支持的高新技术领域贷款余额突破1万亿元。绿色贷款增长34.4%，总量突破2.4万亿元。普惠贷款全年增长超过50%。

成立了专门的服务乡村振兴机构，推出工银“兴农通”品牌，持续拓展金融支持乡村振兴的广度和深度。对脱贫地区特别是重点帮扶县和定点帮扶县，保持政策稳定、力度不减，促进巩固拓展脱贫攻坚成果。涉农贷款余额2.66万亿元，脱贫地区贷款增加超1000亿元。重点帮扶县贷款增长近20%，高于全行贷款平均增速。“数字乡村”综合服务平台覆盖31个省区、260个地市，为超过10万个村集体提供普惠便民服务。

持续向实体经济合理减费让利。在疫情对经济造成冲击、部分企业经营困难的情况下，工商银行综合采取“持续降、主动免、全面纾”的方式向企业合理减费让利。2021年，新发放公司贷款平均利率比上年下降15BP，新发放普惠贷款利率进一步下降18BP。同时，进一步降低小微企业和个体工商户的支付结算手续费，以及ATM跨行取现手续费等费用。

筑牢风控底线 持续增强防范化解风险能力

资产质量保持稳健。统筹发展和安全，遵循“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”要求，持续完善全面风险管理。2021年，不良贷款率比年初下降16BP，降幅创近年新高。逾期额和逾期率实现“双降”，剪刀差连续7个季度为负，创下新低。全行关注贷款率比年初下降0.22个百分点。坚持服务实体经济与防范风险统筹兼顾，在实施延本延息政策的同时，做好延本延息贷款的风险排查和风险化解工作，确保风险可控。

智能风控体系建设深入推进。坚持“主动防、智能控、全面管”，通过智能风控，对风险进行差异化精准管理，严防资产风险累积扩大，提高风险防控的前瞻性和有效性。把好入口，加强对新增融资的准入筛查和对气候风险、模型风险等新型风险的管控，有效压降风险融资总量和占比。守住闸口，投产授信审批智能监测管理系统，授信审批新规在境内机构全面落地。畅通出口，综合运用多种手段优化不良资产处置结构，提升处置效益。全年清收处置不良贷款超过1900亿元。拨备覆盖率提高至200%以上，。

深化转型创新 持续激发经营活力和增长动力

2021年，工商银行扎实推进“扬长、补短、固本、强基”四大布局，深化实施第一个人金融银行、外汇业务首选银行、服务区域协调发展、城乡联动等重点发展战略，积极培育和塑造高质量发展新优势。

第一个人金融银行战略深入推进。围绕金融“为民、惠民、利民、安民”，持续打造人民满意银行。个人客户总量突破7亿户，其中，县域客户净增占比达55%。手机银行客户规模达到4.69亿户，月活用户数破亿。大力发展财富管理业务，管理个人金融资产近17万亿元。推出“工银爱相伴”服务品牌，加强线上线下服务适老化改造，推出了手机银行“幸福生活版”。通过自主研发的“融安e信”智能防诈系统，自动识别具有电信诈骗风险的账号，拦截高风险交易，为客户资金保驾护航。

数字化转型提速提效。智慧银行生态建设工程（ECOS）获评人民银行金融科技发展奖中的特等奖，数据管理能力获得国家工信部最高评级。累计获得专利授权超1300项。该工程聚焦民生保障领域，大力打造智慧政务、智慧社保、智慧教育等服务场景。其中，与全国29个省市区开展政务合作，落地300多个政务合作场景，实现各项事务“一网通办”，实现“实体+电子”社保卡发卡，支持社保卡跨省通办。围绕医疗、教育、出行等民生热点领域，上线20多个“金融+行业”的云服务生态圈，对外输出2600余类金融产品和服务，服务种类、场景覆盖数量市场领先。

服务高水平对外开放展现新作为。2021年，工商银行巴拿马分行正式开业，境外网络覆盖49个国家和地区，其中在“一带一路”沿线21个国家和地区拥有125家分支机构。围绕共建“一带一路”高质量发展，成功推动一批大型境外项目落地实施。扎实开展“春融行动”，积极支持稳外贸稳外资、优化口岸营商环境，全年向重点外贸外资企业及其上下游企业累计发放本外币融资超1万亿元。成功取得债券通“南向通”“跨境理财通”试点银行资格，各项业务加快落地。全力服务进博会、广交会、服贸会和消博会，发起成立中欧企业联盟。主动参与绿色金融国际治理，成功发出《气候友好银行北京倡议》。

增进民生福祉 积极履行社会责任

工商银行坚持人民至上、生命至上，积极践行大行担当，全力支持疫情防控和防汛抗灾。疫情发生以来，工行人累计直接捐赠抗疫资金、物资2.5亿元；广大员工深入抗疫一线提供志愿服务。面对河南等地汛情，工商银行第一时间安排部署，支持企业防洪抗灾和灾后复工复产工作，紧急向河南投放防汛救灾贷款，为当地小微企业和个体工商户发放“抗洪救灾专项贷”。

2021年，工商银行正式推出集团公益品牌“工银光明行”，直面人民群众“急难愁盼”问题，推进建立长效公益机制。目前，已涵盖免费诊疗、农村留守儿童关爱、助学助教等领域。其中，“健康快车”项目为白内障患者提供免费治疗，已累计捐赠近3000万元，先后为近1.3万名白内障患者免费实施了复明手术。此外，工商银行还依托 1.55万家“工行驿站”，向户外工作者及社会公众，提供“歇歇脚、充充电、挡挡雨”等多项公益惠民暖心服务，累计服务群众4000余万人次。

(责编：曹淼、李源)