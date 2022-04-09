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取缔、劝散……这10家涉产品质量相关的非法社会组织已被处置

2022年04月09日12:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月9日电 （王仁宏）近期，民政部社会组织执法监督局收到多名群众网上留言咨询和投诉举报，集中反映涉产品质量主题相关组织的合法性问题。为进一步扩大非法社会组织公开曝光力度，提高社会公众和企业防范意识，民政部社会组织执法监督局对近期各级民政部门处置的相关非法社会组织进行梳理，并向社会公开曝光。

民政部门依法处置的部分涉产品质量主题非法社会组织名单。来源：民政部社会组织执法监督局

民政部社会组织执法监督局相关负责人表示，社会公众如果发现名单中已取缔的非法社会组织仍在开展活动的，可依法向公安机关报案。同时，提醒有关企业和社会公众，在与社会组织开展合作或参与其活动时，请通过“中国社会组织政务服务平台”、“中国社会组织动态”政务微信核实其身份，避免上当受骗；也欢迎社会各界向当地民政部门或者通过“中国社会组织政务服务平台”提供涉嫌非法社会组织活动线索。

(责编：王仁宏、吕骞)

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