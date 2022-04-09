人民网北京4月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，铁路新线开通447公里，其中高铁233公里。

国铁集团发展和改革部负责人介绍，针对一季度受春节长假、疫情防控等因素影响，铁路部门采取动员组织广大铁路建设者留在工地过年、邀请家属反向探亲等方式，保证春节期间建设不停工，保持攻坚力度不减；统筹做好建设工地疫情防控、现场施工组织和原材料、设备运输内外沟通协调等工作，最大限度减少疫情对施工组织的影响，保证实物工作量的完成；按照保开通、保在建、保开工的任务顺序，科学安排建设资源，优化施工组织，强化科技创新，超额完成了一季度铁路建设投资任务。

该负责人介绍，一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成，重点项目取得重要进展。川藏铁路在去年底实现全线开工后，今年一季度形成全面建设高潮，雅安至新都桥、波密至林芝东西两段形成持续达产能力，新都桥至波密中间段重点工程有序推进；杭州至绍兴至台州高铁、新疆阿克苏至阿拉尔铁路、太子城至锡林浩特铁路太子城至崇礼段等项目高质量开通运营；郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁郑州至濮阳段开始联调联试，黄冈至黄梅高铁、北京丰台站进入试运行阶段；大理至瑞丽铁路、成都至兰州铁路、丽江至香格里拉铁路等项目隧道、桥梁重难点工程相继实现突破，朝既定目标有力推进；围绕解决西部边疆铁路“留白”太大问题，西部地区出疆入藏重点铁路项目前期工作加快推进，取得积极进展。

下一步，国铁集团将主动对接服务国家发展战略，深入实施铁路“十四五”规划纲要，统筹建设、装备购置和更新改造投资任务落实，高质量推进川藏铁路及沿江、沿海高铁等重点项目规划建设，确保完成全年固定资产投资任务。

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