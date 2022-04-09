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弦短情长 “艺”同战疫——千人“云合奏”《光明行》

2022年04月09日13:50 | 来源：新华网
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　　近日，中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会举办“光明行”云合奏公益活动，邀请海内外胡琴演奏家和爱好者线上演奏二胡名曲《光明行》，以音乐凝聚力量，鼓舞抗疫信心。

　　据了解，“光明行”云合奏线上音视频征集活动开展以来，于11天内收到了421个主题作品。来自中国、美国、加拿大、日本、新加坡以及香港、澳门、台湾等不同国家与地区的37支院团、45所高校、48个社会团体、1086名胡琴演奏家及爱好者相聚云端，以多种组合、不同编制的各式胡琴类乐器演奏《光明行》，共同参与到此次公益活动中。

　　中国民族管弦乐学会第五届胡琴专业委员会会长、中央音乐学院副院长于红梅教授表示，此次举办“光明行”云合奏公益活动，不但是用琴声表达胡琴人的心声，更希望用音乐温暖心灵、用艺术凝聚力量。相信万众一心，并肩同行，同心战疫的信心与意志定可迎接光明的未来，共同谱写春天的美好和希望。

(责编：李楠桦、初梓瑞)

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