夏晓伦 王绍绍

近期，上海疫情发展迅速，疫情防控正处在关键时期。全国多支医护队伍驰援，同心守“沪”，正全力以赴打赢疫情防控的硬仗。

人民网财经了解到，美团、拼多多、阿里、京东等互联网平台纷纷纷上阵助力，第一时间从各地增调人员和设备，驰援上海保“沪”抗疫。

为市民无接触配送物资

美团自动配送“硬科技”加入上海抗疫

疫情期间，美团作为一家扎根上海的高科技互联网零售企业，针对市民的需求和困难，采取多种办法，全力以赴保供给。

4月2日，美团紧急从北京运来的新一代自动配送车，一次性载重超150公斤，通过无接触配送，缓解当下上海社区抗疫中最后一公里的配送难问题，让上海市民更快更安全地收到防疫物资。

“从决定动身出发到今天开始在菜站和社区测试路线，我们只用了两天时间，是过去历次抗疫中用时最短的一次。”美团保供车队负责人余智表示，这已经是美团自动配送车第七次赶赴一线支持抗疫。

由于每天爆单，工作人员每天都要工作十几个小时，骑手和拣选员都已经连轴转，但还是免不了积压大批等待配送的订单。据了解，站点工作人员会先将订单放入车厢内，在车门关闭后，车辆将自主行驶至社区内用户单元楼下，由驻守在楼下的志愿者从车内取出，“每完成一次配送后，我们都会及时对车内外进行全面消毒，减少隐患。”

社区志愿者拿取物资。受访者供图

美团自动配送车除了为买菜站点提供有效运力外，还会积极配合社区内部的志愿者，共同进行物资配送工作。“我们已经提前跟小区志愿者做了开关车门等操作和消杀标准的培训，目前来回一趟只需要10分钟，最远的楼至少节省20分钟配送时间。”余智说。

此外，正在居家防疫中的上海市民，受小区封闭管理所限，不可避免地出现了一些亟需解决的实际生活困难。

4月3日，美团外卖开通了“应急帮手”服务，帮助特需人群解决困难。如果家中有老人、孕妇、残障人士等特殊群体需要帮助，美团外卖将做出高优先级响应。新上线的“应急帮手”入口位于美团外卖App首页，除了特需人群应急响应外，还为市民提供社区团餐、商超买货、送药上门和跑腿帮忙等服务。

解决“最后100米”

拼多多上线“48小时保供套餐”

为助力解决上海疫情保供“最后100米”问题，4月7日，拼多多平台上线“48小时保供套餐”，通过集采集配方式，以有限运力覆盖尽可能多消费者的基本物资需求。

同时，自疫情发生以来，拼多多旗下“多多买菜”“快团团”等业务团队充分发挥互联网电商平台快速响应优势，针对居民疫情期间买菜、“补货”等需求，多措并举做好抗疫保供工作。

“多多买菜”多位买菜员工坚守在一线。受访者供图

拼多多相关负责人介绍，“48小时保供套餐”于7日零点正式上线，消费者打开拼多多app或小程序，搜索“上海48小时”或点击百亿补贴频道，即可进入保供套餐专题页面。套餐商品主要涵盖粮油食品、速食乳饮、海鲜水产、消毒防疫、家清个护、宠物用品等，消费者下单后，商品可在48小时内送达。

此外，针对市民居家“补货”需求，拼多多旗下“快团团”团队也发挥在线服务快速响应优势，全力做好“最后100米”的居民团购服务。

为助力疫情保供，“快团团”宣布免收全体上海团长4月的技术服务费。为更好地服务消费者团购需求，拼多多专门成立了一支技术保障团队，负责“快团团”实时的技术支持与功能完善，为解决“最后100米”问题保驾护航。

“疫情期间，一部分还在保持运营的团长站点，日均订单量激增了10倍。”多多买菜上海区员工梦槐介绍，为配合防疫保供，“多多买菜”上海区在部分提货点、团长站点已暂停运营的情况下，仍有500多位团长奋战在抗疫一线，为市民持续输送生活物资。

据了解，疫情发生以来，在政府相关部门统一部署下，“多多买菜”第一时间启动应急预案，多方组织货源，充分储备品牌商家，确保疫情期间备货充足。目前，“多多买菜”奉贤仓100多位买菜员工都坚守在一线，持续为上海抗疫物资的保供保价出一份力。

骑手、快递员重返岗位

饿了么盒马等增调3000人保供上海

4月8日，阿里巴巴集团在接受人民网财经采访时表示，饿了么、大润发、盒马、菜鸟等企业已积极组织符合条件的本地人员尽快重返保供岗位，并从外地调集增援力量，近期共计将新增抗疫保供人员3000人。

新增人员主要由骑手、快递员、仓店拣货员构成。其中，饿了么本地1000名骑手重返岗位，还将从外地调配600人支援上海；大润发从外地调配600人；盒马陆续增加300名一线人员；菜鸟从本地增派500名快递员。

饿了么为医护工作者送上餐食饮品。受访者供图

过去一周，饿了么已陆续增加近1500位骑手到岗，预计近日还将增加约1000位骑手。同时还将从外地调派600名骑手增援上海。杨浦区骑手刘森今天拿到了新的通行证，他说：“更多符合条件的骑手正在陆续收到通知上岗，他们都急着为市民抓紧送上生活急需品。”

据介绍，菜鸟将加派500名菜鸟直送（丹鸟）快递员用于上海快递配送，支持天猫超市等物资尽快送达。同时，菜鸟驿站已调配多辆无人车运力为保障社区“最后一公里”物资配送。目前，菜鸟驿站在上海每天有130多名站长在100多个小区为社区提供志愿者服务。

本轮疫情以来，上海大润发每天采购近800吨蔬菜水果，1100位大润发员工坚守岗位保障供应与配送，19家大润发门店参与配合政府保供物资供应。大润发还将陆续恢复杨浦、大华、松江、大宁等地符合防疫政策门店的线上供应。

接下来，大润发还将选派600名员工从江苏、浙江、安徽三地出发驰援上海，在上海26家门店参与物资保供、一线分拣、线上订单配送等工作。

截至4月7日，盒马有约300名一线作业人员走出封控区回到自己的岗位。此前暂停营业的部分门店正在陆续恢复营业。盒马宝山新业坊店已于4月7日恢复运营，未来几天将有更多门店复工。

据了解，相关门店、仓库等重点场所将持续做好防疫消杀等工作。骑手、仓储、快递等保供人员重回岗位，也将严格遵守防疫规定，并做好个人防护。

京东物流专车送药送生鲜

首批超8万件母婴物资紧急运达上海

4月8日晚20点，通过紧急全国调拨，首批超8万件包括婴幼儿奶粉在内的母婴物资，已由京东物流以专人专车形式运抵上海。同时，在上海又陆续调配首批2000多位京东快递小哥等一线抗疫保供人员，为运营保障和物资派送提供服务。

据了解，京东物流以专人专车的形式，送抵超10万件药品及防疫物资。自3月31日京东健康紧急上线“药品求助登记平台”后，截至4月6日，收到上海市2.4万条慢性病患者的用药求助信息。京东健康联合京东物流，在严格遵守当地防疫政策的前提下，特事特办加大投入，解决了很多求助者的用药需求。

京东物流运送防疫物资。受访者供图

此外，京东物流紧急调运大量刚生产下线的第五代无人智能快递车，在封控区域开展无接触配送。新一批无人车提升了单车运载量和配送效率，便于体积较大、大批量的防疫物资运输。京东物流还将持续追加无人车，不仅是米面粮油等生活物资，成箱的防护服、口罩、消毒液等防疫物资，也能准确、安全地投送给封闭小区门口的抗疫工作者。

在京东七鲜超市，蔬菜生鲜、米面粮油、方便食品等民生物资商品的备货量已提升到平时的2-3倍，七鲜不仅向全国各大种植基地紧急调配货源，还额外搭建了本地化供应链，尽最大努力保障物资供应。此外，京东生鲜“商品保民生应急小组”，已捐赠了近12万件生鲜商品。

(责编：初梓瑞、吕骞)