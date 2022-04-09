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中国联通荣获“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”奖

2022年04月09日17:15 | 来源：新华网
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原标题：中国联通荣获“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”奖

4月8日，北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会在人民大会堂隆重举行。“中国联通冬奥会领导小组办公室”作为中国联通冬奥服务保障群体代表荣获北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体奖。

作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方通信服务合作伙伴，中国联通秉承“双奥”企业的荣耀与使命，全力以赴、精益求精做好冬奥各项工作，圆满完成冬奥会和冬残奥会的通信服务保障任务，以高新科技、硬核实力、优质服务赢得喝彩。

中国联通依托强有力的组织保障和高效敏捷的机制体制，为通信保障奠定了坚实基础。冬奥会和冬残奥会期间，中国联通直接参与冬奥重保人员5000余人，累计出动车辆16.61万辆次，出色地完成了冬奥通信服务保障任务。

中国联通充分运用5G、IPv6+、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，基于“智慧办赛、智慧观赛、智慧参赛”三大场景，打造了15项智慧创新业务，在赛事期间运行良好，成效显著，包括建成“5G+4K+高铁”高清直播演播室，采用基于5G回传的赛事商业转播应用，在奥运会上使用5G云转播，在奥运会上广泛使用“自由视角”和“子弹时间”等新技术。

此次盛会带动三亿人参与冰雪运动，中国联通积极响应持续开展主题宣传，打造了“冬梦大使”和“智慧冬奥中国行”等丰富多彩的主题活动。此外，中国联通在全国31个省开设了数百家冬奥特许零售点，在中国联通APP设立冬奥商品兑换专区，让北至黑龙江大兴安岭、南至海南三亚、西至西藏阿里的百姓都能买到可爱的“冰墩墩”和“雪容融”。

北京2022年冬奥会和冬残奥会再次惊艳世界，中国智慧和中国方案在奥林匹克的发展历程中历久弥新。在奥运荣光背后，凝结了全体联通人的心血和汗水。中国联通将传承北京冬奥精神，以终为始，勇担央企责任，砥砺奋进再出发。

(责编：曹淼、李源)

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