原标题：华发股份：行稳致远，“经营业绩”与“财务稳健”双丰收

4月8日，华发股份发布2021年年报，营业收入、净利润、销售额均逆势稳增。报告期内，公司秉承“立足珠海、面向全国”的发展战略，业务规模稳中有增，实现营业总收入512.41亿元；实现归属于上市公司股东净利润31.95亿元，同比增长10.09%。全年回款金额707.32亿元，同比增长32.3%。基本每股收益1.34元，同比增长15.52%。

同时，华发股份自上市以来，已累计分红17次，累计分红50.33亿元。2021年拟向全体股东每10股派送现金红利4.60元(含税)，合计拟派发现金红利9.74亿元，近六年累计分红金额将占比归母净利润总额达36.88%。

在新冠肺炎疫情以及房地产行业调控持续进行的环境下，华发股份坚持一手抓产品，一手抓营销，两手发力共促销售，实现销售额1,218.9亿元，销售面积468.8万平方米，稳居千亿阵营。

公司将产品作为保持核心竞争力的重要保证，紧跟市场变化趋势，不断强化产品品质。一方面，从拿地阶段高度重视土储质量。坚定不移地持续深耕粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带，除了珠海大本营之外，大量楼盘项目位于上海、南京、广州、武汉、西安、北京等一线和强二线城市。另一方面，在楼盘品质维度上更重视健康、舒适、环保等因素，优+产品体系4.0已向全国各区域推广执行。

在营销方面，华发股份多措并举紧抓销售与回款，线上线下同步出击，激发销售新动能。线下紧扣市场需求变化，因时因地精准施策，突破重点难点项目；线上营销充分发挥华发优生活、华发置业通、华发股份视频号等自媒体矩阵优势，产品和品牌宣传穿透力大幅增强；融合共进，积极打造“618”“919”“双11”等营销节点，开展视频直播、视频挑战赛、线上马拉松等品牌活动，助力销售业绩持续领跑。

华发股份通过全面提速回款、优化融资结构、把控投拓节奏等措施，不断优化相关财务指标，提升安全系数，一年内晋升至“绿档”房企。公司有息债务规模稳中有降，同比下降10%；有息债务结构明显优化，短期债务大幅下降约40%。

报告期内，公司强抓销售回款，全年回款金额为707.32亿元，同比增长32.3%；新增融资以长期低成本融资为主，融资结构持续优化，融资成本进一步降低；新增50亿元小公募租赁债额度；坚持审慎稳健的投资策略，精准把握投拓节奏，2021年在南京、珠海、成都、西安等核心城市取得多个优质项目。

近年来，华发股份积极践行“一核两翼”业务战略，以住宅业务为核心，持续优化商业运营与上下游产业链两翼，已成为独具竞争力的地产综合运营商。报告期内，公司锚定主业，高效推进区域整合，已形成珠海大区、华南大区、华东大区、北方大区、北京区域的“4+1”新管控格局。截至2021年12月31日，公司已进驻上海、广州、北京、武汉、南京等全国近50个主要城市。报告期内，公司开发投资项目119个，总建筑面积超2170万平方米，全国化布局持续夯实。

在坚持房地产开发主业的同时，横向以商业地产等相关多元业态为扩展，打造了“华发商都”等标杆商业品牌。2021年，华发商业在珠海、太仓、威海、中山、武汉等城市的六大重点项目开业。除住宅与商业板块外，华发股份纵向以产业链为延伸，打通营销、设计、文传、园林等上下游产业全链条服务，充分发挥板块联动的优势矩阵，为客户提供全方位的综合服务。

2021年，华发股份通过对标先进、内部挖潜、降费创效等多种方式，持续深化全链条精细化管理，进一步提升经营效率，公司的精细化管理迈入更高阶梯。推进数字化建设，成功打造华发置业通一站式云置业平台，实现线上关注线下转化的传播引流闭环；强化人才队伍建设，优化绩效考核机制，人均效能显著提升；健全公司招标采购体系，招采管控能力持续提升，成本管理体系更加完善。

基于良好的管理能力，华发股份不断优化调整组织架构，形成“总部-大区(区域)-城市”的管理架构，夯实“三级管控”架构基础，对区域做到充分授权，以满足新一轮战略发展要求。

(责编：曹淼、李源)