现如今，城市更新的需求日益重要，能否消化和盘活城市存量资产，也是房企在存量时代实现可持续发展的必修课程和主要任务。

在日新月异的城市迈进中，如何紧抓城市发展契机，挖掘存量空间的改造价值，一直是世茂不断思考的课题。基于30余年开发和运营经验，世茂深知，存量改造项目不同于一般项目的标准化运营，它们普遍具有自己的个性，须定制独立的解决方案。

世茂尊重每一座城市厚重的文化沉淀与鲜明的性格特征，将城市的人文禀赋融入空间重塑中，结合建筑空间与客群需求的深度探究，逐步形成了以文化复兴为导向的世茂特色的城市更新之路围绕城市的文化基因和不同项目的实际需求，世茂城市更新分为三类模式：“文化保护”“文化传承”“文化创新”。

文化保护——保留原来的城市记忆，理顺现有的空间脉络，把具有历史价值的部分挑选出来加以保护。

在文化保护的基础上，打造可以代表一个时代精神和城市发展轨迹的标杆作品，是世茂对济南第一机床厂项目的前置思考。作为“老国营”的济一厂，承载着济南人重要的记忆与情感。世茂尽可能多地保留老济一厂作为工业遗存的部分，让场地在改造更新之后依然能够延续着和市民之间的情感连接。保留原有的立面形式及屋顶建筑轮廓；以现代设计语言和材料使旧厂房砖墙特有的肌理质感与加建体量的现代感之间得以平衡。外部保留原有厂内遗留生产器械，通过设计处理营造后工业风景的景观构筑物。内部空间尽可能展现厂房原有梁柱及屋架结构，将两跨结构连接处打造商业中庭空间，同时向两侧逐层退台，营造丰富的内部空间。

世茂在文化保护的同时，以“文化+商业+事件”的模式，利用文化创意类业态来吸引人群，使“济一厂”重新焕发时代的活力。让人们在当下寻回城市印记，体验全新生活。

文化传承——考虑城市文化的延续和发展，以新的方式让新产生的空间与原有的空间建立联系。

针对年轻消费者越来越注重精神上的体验和消费这一趋势变化，沿着世茂的文化脉络，打造充满文化归属感和城市记忆的沉浸式休闲体验街区。济南宽厚里扎根数千年泉城文化，走出一条“文、旅、商”的独特道路，将强烈的文化属性和旅游商业结合起来。

济南宽厚里在改造中，基于该项目在“城市、文化、经济”的三大区位优势，对于场地中原有的四处传统建筑分别进行了修缮及复原。将历史风貌融入项目中，实现文脉的延续和当代商业功能并举。

世茂设计师在充分体现当地传统的建筑特色，打造具有城市记忆的场所空间同时，从前沿成功的太古里、新天地、宽窄巷子中总结和吸取经验，融入不同风格的体块、构筑物等建筑样式，达到风格统一并兼容并蓄的视觉美感，以最济南的细节来呼唤本地人的记忆。

文化创新——面对时代新的需求，在注入城市精神的同时，创造出符合城市更新趋势的文化场景。

通过城市更新来满足人民美好生活需求中与消费体验相关的升级需求，世茂在深圳龙岗打造集合生活、娱乐、办公、购物等超级引擎综合体——深圳世茂深港国际中心，项目通过品牌组合、内容呈现、多元场景设计及沉浸式互动体验，致力满足人民日益增长的美好生活“新需求”。

秉承超前理念与开放创新精神，项目带来的不只是整个区域的商业蝶变，更是一次政企共建公共配套的积极探索。除了传统“盒子型商业”外，商业综合体还涵盖了政府共建配套——“大运文化艺术公园”（深圳露台），形成“盒子型商业”+ 开放式“露台”的组合模式。建成后将丰富市民的业余文化生活，推动城市的文化发展。

城市更新的背后，是原有的城市空间难以回应现阶段的新需求。世茂坚守可持续发展，以城市文化为线，通过对城市空间的改造和重新利用，挖掘空间的多元价值，改善人居环境、修复生态，赋予城市新的生命与价值，并期待探索更多城市可持续发展的新路径。

(责编：曹淼、李源)