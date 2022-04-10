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新疆博湖：北斗导航助力春播

2022年04月10日10:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：新疆博湖：北斗导航助力春播

中新网乌鲁木齐4月9日电 (年磊)4月8日，在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖乡库代力克村棉田里，棉农使用装有北斗卫星定位导航系统的播种机播种棉花。

进入四月，随着天气转暖，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县棉农抢抓有利时机，使用新型北斗导航自动驾驶系统播种机实现无人驾驶、精准作业，有效提升春耕、春播效率与质量，降低成本。全县种植棉花7万余亩，4月底播种工作全面完成。

近年来，新疆博湖县积极引导村民走科学化种植道路，培育新型农机合作社，引进植保无人机、无人驾驶拖拉机等智能化农业设备，不断提升农机作业现代化、智能化、信息化水平，带动农业增效、农民增收，助推乡村振兴。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

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