4月8日，2022 数字化环境下的精益制造研讨会以线上线下相结合的形式在京召开。研讨会上，围绕全国制造业单项冠军企业、“专精特新”小巨人企业等数字化前沿科技发展趋势等方面，专家学者进行了深度交流。

中国工业经济联合会执行副会长荣剑英表示，目前，我国规模以上工业企业关键工序数控化率已达到55.3%，数字化研发工具的普及率达到74.7%。制造业数字化转型程度不断提升。数字化新业态、新模式不断发展创新，开展网络化协同和服务型制造的企业比例分别达到了38.8%和29.6%。企业利用网络化、数字化来提升质量、效率和效益的作用明显，产业竞争力得到实实在在的提升。

进入新发展阶段，如何加快产业数字化转型？中国工程院院士吴澄认为，面对世界前所未有的大变局，‘专精特新’是高质量发展的一个重要内涵。企业数字化转型既是迈向高质量发展的必由之路、也是实现‘专精特新’发展的有效途径。

赛迪研究院电子信息研究所副所长陆峰表示，未来产业发展模式是产业组织趋向平台化，产业运行趋向数字化，产业合作趋向协同化。应从提升产业公共数字服务能力、强化数字科技技术创新和融合应用和构建产业数字生态圈三方面发力，提升产业数字化竞争力。

据悉，此次研讨会由中国工业经济联合会与南通市人民政府主办，单项冠军企业创新发展服务平台、南通市工业和信息化局、中工经联企业咨询（北京）有限公司承办。（韩鑫）

(责编：乔业琼、杨迪)