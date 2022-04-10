人民网北京4月10日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，9日，在湖北省宜昌市胭脂园长江珍稀鱼类放流点，超20万尾“子二代”中华鲟放归长江，大规格中华鲟放流数量创历史新高。

4月9日，超20万尾“子二代”中华鲟放归长江。受访者供图

“子二代”中华鲟是科研人员利用野生中华鲟繁殖出子一代后，再繁殖出的一代。本次放流中华鲟均为三峡集团中华鲟研究所2009年以来繁殖培育的“子二代”中华鲟，放流延续“中、青、幼”相结合的科学策略，最大年龄13岁，最小年龄半岁，放流数量较往年得到大幅提升。

“此次放流对持续深入推进长江大保护，为促进中华鲟自然种群的恢复创造有利条件，助力长江水生生物多样性保护。”三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示。

4月9日，超20万尾“子二代”中华鲟放归长江。受访者供图

中华鲟是地球上最古老的脊椎动物之一，距今已有1.4亿年历史，是长江珍稀鱼类保护的旗舰物种，有“水中大熊猫”和“活化石”之称，具有重要的科研、生态等价值。近年来，中华鲟野生种群数量持续衰退，1988年被列为国家一级野生保护动物，2010年被世界自然保护联盟（IUCN）列为极度濒危物种。

据介绍，中华鲟个体大、洄游距离远、生活史复杂，其90%以上的生活史是在海洋中完成的，但目前对其海洋生活史阶段的生存状态了解极少。1984年，三峡集团中华鲟研究所人工繁育中华鲟取得成功。2009年，该所全人工繁育中华鲟获得成功，“子二代”中华鲟的繁育工作由此开启。经过多年人工繁育与技术攻关，2021年，该所“子二代”中华鲟全人工繁育工作创历史最好成绩，共孵化鱼苗60万尾，培育20厘米以上规格幼鱼25万尾，大幅提升了规模化放流能力。

4月9日，超20万尾“子二代”中华鲟放归长江。受访者供图

目前，三峡集团中华鲟研究所拥有国内规模最大的人工种群梯队，包括繁殖群体、近成熟群体、补充群体、幼鱼群体近6000尾。自1984年首次放流中华鲟至今，已连续实施65次中华鲟放流活动，累计向长江放流中华鲟近530万尾，放流“子二代”中华鲟258000余尾，为补充中华鲟种群资源、实现中华鲟可持续繁衍生息发挥了重要作用。

(责编：乔业琼、吕骞)