商务部分析外贸形势：一季度开局总体良好
2022年04月14日17:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者赵竹青）今年以来，外贸发展的环境更趋严峻复杂，面临诸多风险挑战。对此，商务部新闻发言人束珏婷14日在例行新闻发布会上分析，一季度，以人民币计，我国进出口总额达9.42万亿元，同比增长10.7%，开局总体良好，为实现全年目标打下了较好基础。与此同时，我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变，实现进出口保稳提质目标仍具备诸多有利条件。
面对错综复杂的国内外经济形势，束珏婷分析，从国际看，全球供应链瓶颈仍未缓解，通胀压力上升，主要经济体货币政策趋紧，全球经济和贸易增速下降。4月12日，世贸组织将2022年全球经济和贸易增速预期分别下调1.3和1.7个百分点。从国内看，近期本土疫情多点频发，部分外贸企业生产经营受到影响，物流运输受阻，长三角、珠三角等地区供应链不畅，企业综合成本居高不下。
对此，束珏婷表示，商务部将持续密切关注形势变化，抓好已出台稳外贸政策的落地见效，研究切实有效的新政策，与有关部门一道，落实落细国务院联防联控机制《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》各项要求，打通堵点、解决难点、消除痛点，全力保障外贸产业链供应链稳定畅通，为外贸企业纾困解难，努力保持全年外贸运行在合理区间。
(责编：赵竹青、高雷)
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