2022年第一季度金融统计数据新闻发布会现场。人民网 黄盛摄

人民网北京4月14日电 （黄盛）今日，中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开2022年第一季度金融统计数据新闻发布会。会上，人民银行货币政策司司长孙国峰在谈到科技创新专项再贷款时表示，科技创新专项再贷款总额度为2000亿元，利率1.75%，采取“先贷后借”的直达机制。金融机构向企业发放贷款后，人民银行按季对符合要求的、贷款期限6个月及以上的科技企业贷款本金的60%提供资金支持。

再贷款是指中央银行对金融机构的贷款，具体到我国就是人民银行对金融机构的贷款。近年来，我国在货币政策调控方面更加注重精准直达，货币政策工具不断创新，再贷款作为重要的货币政策工具种类不断丰富，在引导贷款资金流向以更好服务经济社会重点领域和薄弱环节等方面发挥了积极作用。今年4月6日召开的国务院常务会议指出，要支持重点领域和薄弱环节融资，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款，人民银行对贷款本金分别提供60%、100%的再贷款支持。

孙国峰表示，为支持重点领域和薄弱环节融资，更加有效支持实体经济发展，人民银行正在按照精准滴灌、正向激励和市场化原则，创设科技创新和普惠养老两项专项再贷款。

就科技创新再贷款而言，孙国峰说，人民银行通过科技创新再贷款引导金融机构进一步加大对科技创新企业的支持力度。该工具支持企业范围包括：高新技术企业、专精特新中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单向冠军企业等科技企业。在操作上支持范围分别按照科技部、工业和信息化部现有标准认定。

孙国峰介绍，金融机构自主选择范围内的企业开展科技创新再贷款的融资服务，适用银行包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构。

(责编：赵竹青、高雷)