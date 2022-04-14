王绍绍

“衣食住行”关乎民生。随着人民生活水平的不断提高，废旧服装越来越多，废旧纺织品循环利用问题随之日益突显。

近日，国家发展改革委、商务部、工业和信息化部印发《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（以下简称《实施意见》）。多位业内专家表示，《实施意见》对于推进资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系建设，提高资源利用效率，推动生态文明建设，助力实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

废旧纺织品为何亟需加快循环利用？

资料显示，我国是全球最大的纺织服装生产国和消费国，纺织纤维加工总量占全球的50%以上，每年纤维消费总量约3000万吨，人均纤维消费量约22.4公斤，基本达到中等发达国家水平，随之产生大量废旧纺织品。

“随着我国全面建成小康社会，人民群众穿衣的观念也随之发生根本变化，‘新三年，旧三年，缝缝补补又三年’的时代一去不复返，服装淘汰周期也大大缩短。”中国循环经济协会常务副会长赵凯表示，2020年，废旧纺织品产生量约2200万吨，循环利用率约20%，废旧纺织品再生纤维产量约150万吨，废旧纺织品循环利用能力和水平仍有较大的提升空间。

在中国纺织工业联合会副会长孙淮滨看来，由于受体制机制、回收体系、分拣方式、技术和标准等因素制约，目前我国再生纤维原料以PET瓶片和工业纺织品废料为主，来自城乡居民的旧衣织物数量较少，废旧纺织品循环利用总体效率偏低。

“随着全球时尚产业2030年前实现再生材料替代目标，未来再生纤维原料需求量会快速增长，迫切需要提高我国废旧纺织品循环利用率及再生纤维产量，构建废旧纺织品资源循环利用体系，推动相关产业发展。”孙淮滨说。

孙淮滨还表示，目前80%的纺织品是化学纤维产品，化学纤维不可自然降解，因此废旧纺织品循环利用可以起到节约资源（石油、土地等）和保护环境的积极作用，同时解决老百姓家中旧衣织物闲置浪费问题。但是当前我国废旧纺织品回收与工业再生利用体系无法有效对接，造成大量居民的旧衣物无法进行资源化利用。

废旧纺织品循环利用有何环保意义？

据有关研究机构测算，每利用1千克废旧纺织品，可降低3.6千克二氧化碳排放量，节约6000升水，减少使用0.3千克化肥和0.2千克农药。废旧纺织品循环利用既有利于提高资源利用效率，解决纺织原料资源短缺问题，又有利于节约土地资源，减少二氧化碳排放，保护生态环境。

根据《实施意见》提出的发展目标，到2025年，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。目标的达成对于减少二氧化碳排放、节约能源资源具有重要意义。

原总后军需装备研究所主任唐世君表示，国外废旧纺织品回收以精细化垃圾分类、设立回收桶、建立专门收集中心、企业回购等方式为主，利用方式主要包括慈善捐赠、二手服装销售（含出口）、再生利用等。欧洲各国废旧纺织品主要利用途径为二手服装销售，占总利用量的50%以上。法国废旧纺织品约60%出口到非洲和东欧，约35%再生利用于能源和建材行业。为促进再生纤维市场推广，一些国际知名服装品牌公开承诺再生纤维使用量目标。

“我们需要结合国际趋势，坚持绿色循环低碳发展理念，以提高废旧纺织品循环利用率为目标，着力打通回收、交易流通、精细分拣、综合利用等关键环节堵点、痛点，强化全链条管理，完善标准体系，加强行业监管，推动形成政府引导、市场化运作、全社会广泛参与的废旧纺织品循环利用体系。”唐世君说。

纺织行业如何实现高质量发展？

“十三五”期间我国废旧纺织品再生利用产业快速发展，产业结构进一步优化，企业规模化、规范化程度普遍提高。孙淮滨表示，此前，34家再生涤纶生产企业通过工信部行业规范条件评审，已形成若干典型产业集群。再生纤维产能逐步提升，再生涤纶循环再利用关键工艺、技术、装备取得突破，完成了涤纶循环再利用标准体系建设。

“但是目前我国废旧纺织品再生行业产业链、价值链还不完整，废旧纺织品分拣还是以传统人工鉴别为主，分拣、开松、回收利用的中高端成套装备基本依赖进口，企业规模较小，管理能力不强，技术水平较低，深度加工能力有限。”孙淮滨说。

唐世君则表示，现阶段，我国每年产生大量废旧制式服装，包括军服、校服、工装和各类执法制服等。废旧制服含有不同配比的毛涤、棉涤等成份，具有体量大、原料相对单一、回收渠道集中等特点，由于缺少行之有效的衔接机制，废旧制服回收利用存在产品单一、产业链不通畅等问题。

《实施意见》提出以废旧制式服装为重点，率先突破，逐步推动废旧纺织品循环利用产业发展壮大。

“我们需要充分发挥科技的引领和支撑作用，推进关键技术研发应用，加快绿色回收模式和利用方式创新，推动废旧纺织品规模化、高值化循环利用。选择重点领域和重点区域，组织有能力的企业开展废旧制式服装循环利用试点，优化集中循环利用技术路径和市场化机制。”唐世君认为，在废旧制式服装回收利用的带动下，未来将会逐步建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识也会逐步提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平进一步提升，推动纺织行业高质量发展。

(责编：赵竹青、高雷)