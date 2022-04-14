新华社北京4月14日电（记者张千千）13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合呼吁会员单位，共同发起关于防范NFT（非同质化通证）相关金融风险的倡议，坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。

近年来，我国NFT市场持续升温。NFT作为一项区块链技术创新应用，在丰富数字经济模式、促进文创产业发展等方面显现出一定的潜在价值，但同时也存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。

对此，三协会倡议，坚守行为底线，防范金融风险。一是不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，变相发行交易金融产品；二是不通过分割所有权或者批量创设等方式削弱NFT非同质化特征，变相开展代币发行融资（ICO）；三是不为NFT交易提供集中交易、持续挂牌交易、标准化合约交易等服务，变相违规设立交易场所；四是不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具；五是对发行、售卖、购买主体进行实名认证，妥善保存客户身份资料和发行交易记录，积极配合反洗钱工作；六是不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。

同时，三协会还倡议，合理选择应用场景，规范应用区块链技术，发挥NFT在推动产业数字化、数字产业化方面的正面作用；确保NFT产品的价值有充分支撑，引导消费者理性消费，防止价格虚高背离基本的价值规律；保护底层商品的知识产权，支持正版数字文创作品；真实、准确、完整披露NFT产品信息，保障消费者的知情权、选择权、公平交易权。

招联金融首席研究员董希淼建议，投资者应充分认识NFT的价值和风险，不参与NFT非法炒作和交易。普通投资者对虚拟货币、ICO、NFT等难以充分了解，建议不进行盲目投资，应自觉抵制各类诱惑，保护自己的财产安全。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)