长安汽车：至2025年将在新能源等重点领域投入800亿元
2022年04月15日10:22 | 来源：人民日报客户端
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4月13日，长安汽车全球伙伴大会召开，新能源成为会议“重头戏”，长安汽车宣布，至2025年将在新能源等重点领域投入800亿元。
汽车行业正发生深刻变革，中国品牌乘用车正在崛起。尤其在新能源领域，今年一季度中国品牌乘用车的占有率已达到83%，主流中国品牌已实现100%联网和驾驶辅助。与此同时，产业淘汰赛加速。过去一年，传统燃油车市场现存85个品牌,月销量千台以下的品牌有34个，有9个品牌消亡。预计未来3-5年，80%的品牌将面临关停并转。
目前，长安汽车正加速向智能低碳出行科技公司转型。长安汽车董事长朱华荣正式宣布，长安汽车新能源汽车品牌最终命名为深蓝。至2025年，长安汽车将在新能源等重点领域投入800亿元。
据介绍，到2025年，长安汽车总销量将达到400万辆，其中，长安品牌300万辆，新能源销量达到105万辆，占比达到35%；2030年，长安汽车销量达到550万辆，其中，长安品牌450万辆，新能源销量达到270万辆，占比达到60%，海外销量占比达到30%。长安汽车将从设计、制造、供应链、可再生能源和材料包装等全产业环节，全方位降低各环节碳排放，到2030年长安供应链较2020年降碳30%。
长安汽车总裁王俊称，长安汽车将于2022年共计推出36款新产品，其中19款为自主品牌产品。这19款产品中，包括9款全新产品和10款改款产品。仅在新能源领域，长安汽车2022年计划推出共8款新产品。 目前，长安汽车在新能源领域突破400余项核心技术。（人民日报客户端重庆频道 王欣悦）
(责编：曹淼、李源)
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