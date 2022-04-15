人民网北京4月15日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年一季度银行业保险业运行发展情况。银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞表示，对于疫情期间还款困难的小微企业、个体工商户，银保监会要求银行不得对受疫情影响暂时出现财务困难的小微企业和个体工商户抽贷、断贷，鼓励银行通过贷款展期，调整还款安排等方式给予支持。对于符合续贷条件的小微企业和个体工商户，银行要积极给予续贷支持。

刘忠瑞认为，小微企业融资难的问题是一个世界性难题。近年来，银保监会立足中国实际，持续探索走出一条符合中国国情的小微金融服务之路。在我国，小微企业和个体工商户量大面广，数量上占1.5亿户市场主体中的绝大多数，帮扶小微企业和个体工商户是保市场主体、保居民就业的重要内容，也是银保监会引导银行保险机构支持实体经济健康发展的重要要求。

刘忠瑞介绍，今年以来，外部环境复杂性、不确定性增大，国内疫情多点频发，小微企业、个体工商户困难加剧。为帮助小微企业和个体工商户缓解资金压力，渡过难关，银保监会积极发挥监管逆周期调节作用，在小微企业连年快速增长基础上，2022年继续明确了小微企业贷款增量、扩面、提质、降价的工作目标，包括“两增”和首贷户的目标。初步统计，到3月末，全国普惠型小微企业贷款余额较年初增长超过1.5万亿元，比各项贷款增速高出一倍。前三个月，全国新发放普惠型小微企业贷款利率自2018年一季度以来已经累计下降2.37个百分点。银保监会将密切监测小微企业贷款投放情况，加强指导督促，确保全年完成工作目标。

关于防范资产质量风险，刘忠瑞表示，银保监会一直坚持“促发展”与“防风险”并重，引导银行提升小微企业贷款风险管理水平。具体包括设立普惠金融事业部，用专业队伍做专业的事，利用科技手段加强对贷款风险的识别和管理，推动信用信息共享，缓解银企信息不对称，积极发挥政府性融资担保机构的作用等一系列措施。

“总体看，当前银行业普惠型小微企业贷款是风险可控、商业可持续的。初步统计，截至3月末，银行业普惠型小微企业不良贷款率是2.07%，同比下降0.25个百分点。同时，监管部门也积极支持银行加大不良贷款处置力度，主动化解风险。”刘忠瑞说。

下一步，银保监会将密切关注小微企业和个体工商户的运行情况，督促银行业金融机构不折不扣落实好监管政策，稳步增加信贷功能，优化信贷结构，支持小微企业和个体工商户纾困解难。同时，通过专业化风险管理和加大处置，守住信贷风险底线。

(责编：罗知之、高雷)